U jednoj fabrici u Beču gaje se crne "vojničke muve" (Stratiomyidae) kako bi se od njih proizvodila stočna hrana i đubrivo.

Od ostataka iz proizvodnje hrane za ljude i stočne hrane ponovo se pravi hrana za životinje.

Hiljade muva polažu jaja u kavezu u fabrici u bečkoj opštini Zimering.

"Mi proizvodimo mlade jedinke larvi crne vojničke muve, koje pakujemo i šaljemo našim kupcima kako bi oni u svojim postrojenjima mogli da ih tovе i kasnije koriste kao stočnu hranu", rekla je vlasnica kompanije "Livin Farms" Katarina Unger.Larve se hrane ostacima iz prehrambene industrije.

"One to pojedu, prerade u visokokvalitetne proteine i masti, a ostatak tog procesa je đubrivo koje se može koristiti u poljoprivredi", objašnjava Unger.

Proizvodi od insekata mogu se koristiti u uzgoju svinja, živine ili ribe, a mogu se koristiti i kao đubrivo za biljke, saopšteno je iz Beča.

U Beču se godišnje proizvede pet milijardi larvi.

"Trenutno imamo šest projekata izgradnje postrojenja širom Evrope, a ona prerade 100.000 tona ostataka godišnje u insekt-protein, mast i đubrivo. Naš cilj je da do 2030. godine izgradimo 50 postrojenja širom Evrope i tako preradimo milion tona ostataka", rekla je Unger.

Ideju za farmu insekata je dobila u Hongkongu.

"Tamo ima veoma malo prostora i mora se proizvesti mnogo na maloj površini, i sada i u budućnosti. Zato je cilj bio da se proteini proizvode s najmanjim mogućim ekološkim otiskom", objasnila je ona.