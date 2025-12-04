Slušaj vest

Predsednik Kolumbije Gustavo Petro upozorio je Donalda Trampa da rizikuje da "probudi jaguara" pošto je američki predsednik rekao da zemlje koje proizvode drogu namenjenu SAD mogu biti "meta napada".

Tramp je na sastanku kabineta u utorak rekao da bi vojne udare na ciljeve na teritoriji Venecuele "počeli vrlo skoro", dok Vašington pojačava svoju "rat protiv droge" u Latinskoj Americi. Na pitanje da li bi vojna akcija bila ograničena samo na Venecuelu, Tramp je rekao: "Čujem da Kolumbija, država Kolumbija, proizvodi kokain", a zatim dodao: "Svako ko to radi i prodaje našoj zemlji je meta napada".

Predsednik Kolumbije Gustavo Petro odgovorio je na društvenim mrežama: "Pretnja našem suverenitetu je kao da objavljujete rat; ne uništavajte dva veka diplomatskih odnosa".

Dodao je: "Dođite u Kolumbiju, gospodine Tramp, pozivam vas da učestvujete u uništavanju devet laboratorija koje svakodnevno rušimo kako bismo sprečili da kokain stigne u SAD".

Foto: AP/Franck Robichon, JIM LO SCALZO/EPA

Kolumbija, sused Venecuele, istorijski je bila saveznik SAD, ali i dalje ostaje najveći svetski proizvođač kokaina, pri čemu se većina droge švercuje kroz Meksiko ili Centralnu Ameriku pre nego što stigne u SAD.

Ovo nije prvi put da se Tramp i Petro - prvi levičarski predsednik Kolumbije - sukobljavaju. U januaru, Petro je zabranio sletanje dva vojna aviona koja su prevozila deportovane Kolumbijce, zahtevajući od SAD da tretiraju migrante sa "dostojanstvom". Kasnije je ukinuo zabranu nakon što je Tramp zapretio carinama.

U septembru su se dvojica lidera sukobila nakon što se Petro pridružio protestu za Palestinu u Njujorku, nakon Generalne skupštine UN, i rekao američkim vojnicima da ne slede Trampove naredbe da "napadnu čovečanstvo".

U oktobru je Donald Tramp nazvao Petra "liderom ilegalne droge" i zapretio sankcijama njemu i njegovoj porodici nakon što je kritikovao američke vojne udare u Venecueli.

Sve se dešava pošto je Pentagon rasporedio mornaričke snage od gotovo 15.000 vojnika u blizini Venecuele na Karibima, izvodeći napade na navodne brodove sa drogom, pri čemu je poginulo više od 80 ljudi.