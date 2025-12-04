"ŠALJETE NAM DECU U KAMPOVE U SEVERNU KOREJU": Ukrajina optužuje Moskvu da se radi na "rusifikaciji" mališana
Ukrajinske vlasti optužile su danas Rusiju da šalje ukrajinsku decu koju je Moskva "otela" sa teritorija koje je okupirala ruska vojska u kampove za "prevaspitavanje" u Severnoj Koreji.
Ukrajinski ombudsman za ljudska prava Dmitro Lubinec naveo je nove "izveštaje" o postojanju kampova u Severnoj Koreji gde su, prema njegovim rečima, ukrajinska deca podvrgnuta prisilnoj "rusifikaciji" i "militarizaciji", preneo je francuski list 20 Minuta.
"Svako dete mora biti pronađeno, zaštićeno i vraćeno kući. Ukrajinska deca ne mogu biti korišćena kao oružje u rukama agresora", rekao je Lubinec.
Tokom saslušanja pred Senatom SAD, zvaničnica ukrajinske nevladine organizacije Regionalni centar za ljudska prava Katerina Račevska rekla je u sredu da je njena organizacija identifikovala 165 "kampova za prevaspitavanje" za ukrajinsku decu koju je otela Moskva.
Prema njenim rečima, ti kampovi se nalaze na okupiranim ukrajinskim teritorijama, u Rusiji, Belorusiji i Severnoj Koreji.
Ukrajina optužuje Rusiju da je otela najmanje 20.000 ukrajinske dece od početka rata u februaru 2022. godine i tvrdi da je pronađeno samo 1.850 njih.
U međuvremenu, pojavila se vest da je još dece vraćeno u Ukrajinu, uz posredstvo Melanije Tramp.
(Kurir.rs/Beta)