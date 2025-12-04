Sastanak će biti privatan i 'jedan na jedan'



Ruski predsednik Vladimir Putin i indijski premijer Narendra Modi započeli su neformalni sastanak u Delhiju.

"Putin i Modi su stigli sa aerodroma u rezidenciju indijskog premijera u Delhiju. Putovali su u zajedničkoj koloni automobila, u automobilu indijskog premijera. Dvojica lidera su započeli neformalni razgovor", saopštila je pres-služba ruskog lidera, prenose RIA Novosti.

U saopštenju se navodi da će sastanak "biti privatan i 'jedan na jedan'".

Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov rekao je da će Putin i Modi razgovarati "o najosetljivijim i najvažnijim pitanjima" vezanim za bilateralne odnose i međunarodnu agendu.

On je dodao da se "upravo na ovakvim sastancima kreira politika".

Putin je danas stigao u dvodnevnu posetu Indiji.

Zvanični razgovori na visokom nivou održaće se sutra u Nju Delhiju.

Nakon ovih razgovora, dve strane će usvojiti značajan paket bilateralnih međuvladinih dokumenata i niz trgovinskih sporazuma. Lideri će se takođe obratiti na plenarnoj sednici Rusko-indijskog poslovnog foruma, navodi ruska agencija.

U ruskoj delegaciji bili su ministar odbrane Andrej Belousov, ministarka poljoprivrede Oksana Lut, ministar zdravlja Mihail Muraško, ministar saobraćaja Andrej Nikitin, ministar ekonomskog razvoja Maksim Rešetnjikov, ministar finansija Anton Siluanov, ministar unutrašnjih poslova Vladimir Kolokoljcev, predsednica Centralne banke Elvira Nabiulina, zamenik ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko i Margarita Simonjan, glavna urednica međunarodne medijske grupe Rosija danas i televizijskog kanala Raša tudej.

Pored toga, ruski lider će posetiti spomenik Mahatmi Gandiju i sastati se sa predsednicom Drupadi Murmu.

Strani mediji su Putinovu posetu nazvali istorijskom i najznačajnijom u 21. veku za Nju Delhi.

Ruski predsednik je u intervjuu za Indija Tudej govorio o saradnji dve zemlje u oblasti odbrane, trgovine i energetike.

Putin je naglasio da odnosi Rusije i Indije ne štete trećim zemljama.

On je rekao da je sukob u Ukrajini "pokušaj Rusije da okonča rat koji je pokrenuo Zapad".

Putin je dodao da Moskva brani svoje interese i narod, dok mentalitet kijevskih vlasti "podseća na neonacistički režim".

"Odlukom da nastave sukob, praktično su sami sebe saterali u ćošak", istakao je Putin.

Ruski lider je takođe komentarisao želju Vašingtona da reši situaciju u Ukrajini i izjavio da iskreno veruje u humanitarne namere kojima se rukovodi predsednik SAD Donald Tramp.