VATROGASAC NAMERNO PODMETAO POŽARE! Razlog je bizaran, a u sve su upletene njegova supruga i ljubavnica, kao i DVE BEBE! Sad je osuđen na zatvor! (FOTO)
Vatrogasac Kevin P. (36) osuđen je na tri godine i devet meseci zatvora, nakon što je otkriveno da je podmetnuo najmanje 10 požara u Nemačkoj.
Kevin je uhapšen 29. novembra 2024. godine u u Škojdicu blizu Lajpciga, nakon što je zapalio automobil marke "folksvagen polo", a navodi se da je odgovaran za požare u baštenskoj šupi, praznim kućama, njivama i parkiranim automobilima.
Otkriven šokantan razlog zašto
Motiv serijskog podmetanja požara Kevina P. je posebno šokantan. Prema sudu, osećao se rastrgnutim između dve žene: svoje supruge i svoje ljubavnice, koje su obe bile trudne sa njegovim detetom istovremeno.
U previranju svog ljubavnog života, potpuno je izgubio razum.
Ljubavnica je želela da postane jedina žena
Na sudu se čulo da je ljubavnica htela da bude jedina žena u njegovom životu, a Kevin P., prema rečima sudije Katrin Zajdel u Regionalnom sudu u Lajpcigu, očigledno nije mogao da se nosi sa psihološkim pritiskom.
Njegovi postupci su mu bili "ventil" kada mu je bilo "svega dosta".
- Okrivljeni je bio pod sve većom napetošću između dve žene i nije znao kako da se izbori - citiran je sudija Zajdel na novinskom portalu "Tag24".
Sam optuženi je ćutao tokom suđenja.
Policija ga je uhvatila jer ga je nedeljama posmatrala i prisluškivala mu telefon.
Kevin P. je i sam bio vatrogasac dugi niz godina pre nego što su ga zdravstveni razlozi primorali da se penzioniše. Njegova supruga je takođe bila vatrogasac.
Kurir.rs/Bild