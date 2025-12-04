Slušaj vest

Vatrogasac Kevin P. (36) osuđen je na tri godine i devet meseci zatvora, nakon što je otkriveno da je podmetnuo najmanje 10 požara u Nemačkoj. 

Kevin je uhapšen 29. novembra 2024. godine u u Škojdicu blizu Lajpciga, nakon što je zapalio automobil marke "folksvagen polo", a navodi se da je odgovaran za požare u baštenskoj šupi, praznim kućama, njivama i parkiranim automobilima. 

Otkriven šokantan razlog zašto

Motiv serijskog podmetanja požara Kevina P. je posebno šokantan. Prema sudu, osećao se rastrgnutim između dve žene: svoje supruge i svoje ljubavnice, koje su obe bile trudne sa njegovim detetom istovremeno

U previranju svog ljubavnog života, potpuno je izgubio razum.

Ljubavnica je želela da postane jedina žena

Na sudu se čulo da je ljubavnica htela da bude jedina žena u njegovom životu, a Kevin P., prema rečima sudije Katrin Zajdel u Regionalnom sudu u Lajpcigu, očigledno nije mogao da se nosi sa psihološkim pritiskom.

Njegovi postupci su mu bili "ventil" kada mu je bilo "svega dosta". 

- Okrivljeni je bio pod sve većom napetošću između dve žene i nije znao kako da se izbori - citiran je sudija Zajdel na novinskom portalu "Tag24".

Sam optuženi je ćutao tokom suđenja.

Policija ga je uhvatila jer ga je nedeljama posmatrala i prisluškivala mu telefon.

Kevin P. je i sam bio vatrogasac dugi niz godina pre nego što su ga zdravstveni razlozi primorali da se penzioniše. Njegova supruga je takođe bila vatrogasac.

Kurir.rs/Bild

Ne propustitePlanetaTRAŽIO "LAKU ZARADU" NA TELEGRAMU, PA POČEO DA RADI ZA RUSIJU Dobio 15 godina robije, palio vrata ukrajinskim vojnicima i porodicama!?
2025-03-24 21_38_34-Domingo Espetacular mostra a vida dentro dos presídios mais conhecidos do Brasil.jpg
HronikaUNEO KANISTER BENZINA I HEPO KOCKICE?! Napad na manastir Uspenja Presvete Bogorodice u Grdeličkoj klisuri, ikone i freske oštećene
Screenshot 2025-10-12 121650.jpg
HronikaZAPALIO KAFIĆ, PA UHAPŠEN: Policija kod mladića iz Bačke Palanke pronašla i drogu
IMG_20250705_215430.jpg
Crna GoraUHAPŠEN PIROMAN KOJI JE IZAZVAO POŽARE NA NJIVICAMA: Palio na istom terenu i pre 2 godine! Vatra se zbog vetra širila velikom brzinom, gašena i iz vazduha VIDEO
Screenshot 2025-07-18 151528.png