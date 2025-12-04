Slušaj vest

Vatrogasac Kevin P. (36) osuđen je na tri godine i devet meseci zatvora, nakon što je otkriveno da je podmetnuo najmanje 10 požara u Nemačkoj.



Kevin je uhapšen 29. novembra 2024. godine u u Škojdicu blizu Lajpciga, nakon što je zapalio automobil marke "folksvagen polo", a navodi se da je odgovaran za požare u baštenskoj šupi, praznim kućama, njivama i parkiranim automobilima.

Otkriven šokantan razlog zašto

Motiv serijskog podmetanja požara Kevina P. je posebno šokantan. Prema sudu, osećao se rastrgnutim između dve žene: svoje supruge i svoje ljubavnice, koje su obe bile trudne sa njegovim detetom istovremeno.

U previranju svog ljubavnog života, potpuno je izgubio razum.

Ljubavnica je želela da postane jedina žena

Na sudu se čulo da je ljubavnica htela da bude jedina žena u njegovom životu, a Kevin P., prema rečima sudije Katrin Zajdel u Regionalnom sudu u Lajpcigu, očigledno nije mogao da se nosi sa psihološkim pritiskom.

Njegovi postupci su mu bili "ventil" kada mu je bilo "svega dosta".

- Okrivljeni je bio pod sve većom napetošću između dve žene i nije znao kako da se izbori - citiran je sudija Zajdel na novinskom portalu "Tag24".

Sam optuženi je ćutao tokom suđenja.

Policija ga je uhvatila jer ga je nedeljama posmatrala i prisluškivala mu telefon.

Kevin P. je i sam bio vatrogasac dugi niz godina pre nego što su ga zdravstveni razlozi primorali da se penzioniše. Njegova supruga je takođe bila vatrogasac.