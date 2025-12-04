Slušaj vest

Veći deo Grčke našao se na udaru veoma obilnih padavina. Jaka kiša praćena je i pljuskovima sa grmljavinom. Na mnogim lokacijama ima i oluja.

Najkritičnija situacija je u oblasti Egejskog mora, gde je već došlo do velikih poplava.

Bujice su nosile sve pred sobom, a sa automobilma su se poigravale poput igračaka.

Ono što posebno zabranjiva je to što sutra sledi formiranje novog ciklona, koji će tek doneti nezapamćene kiše i snažne oluje sa grmljavinom.

Najobilnije padavine očekuju se u oblasti Egejskog mora i na severu Grčke. Očekuje se da padne novih 100 do 200 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i do 300 i više, što su količine koje u proseku padnu i za pola godine.

Ovim predelima pretiće nove poplave i bujice, zbog čega postoji i potencijalna opasnost od velike materijalne štete, a oluje i padavine biće potencijalno opasne i po ljudske živote.

Obilne padavine i jake oluje očekuju se i na širem području Soluna, uz opasost od poplava i bujica.

Veoma loše vreme potrajaće sve do kraja sedmice, a na višim planinama padaće sneg.

Olujna nevremena i obilne padavine proširiće se i na zapad i jug Turske, a jednim delom veoma obilne kiše zahvatiće i jug i jugoistok Makedonije i jugozapad Bugarske.

Kada je reč o Srbiji, našoj zemlji ne prete obilne padavine poput ovih u regionu.

U prethodnom periodu Grčka se već više puta našla na udaru snažnih padavina i oluja. U severozapadnim i zapadnim predelima Grčke tokom novembra palo je preko neverovtnih 1000 litara kiše po kvadratnom metru.

Kurir.rs/Agencije

