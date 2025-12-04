Slušaj vest

Izraelska vojska izvela je napad na jug Libana.

Na snimcima koje je objavio Rojters može se videti dim iznad grada Džbaa, kao i ruševine koje je za sobom ostavio izraelski napad.

Izraelska vojska saopštila je da je napala ciljeve u dva južnolibanska grada nakon što je naredila evakuaciju dve zgrade za koje tvrdi da ih koriste militanti Hezbolaha.

Sat vremena nakon početnog upozorenja, portparol vojske izdao je još jedno obaveštenje u kojem se stanovnicima zgrada u dva druga grada nalaže da napuste te prostorije.

Još nema informacija o potencijalnim žrtvama.

Napadi su usledili dan nakon što su Izrael i Liban poslali civilne izaslanike u odbor koji nadgleda krhko primirje dogovoreno pre godinu dana, za koje su se obe strane međusobno optužile da ga krše.

Izaslanici bi proširili obim razgovora između dugogodišnjih protivnika, saopštile su obe strane.

Kurir.rs/Rojters

