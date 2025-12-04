Slušaj vest

Moskva priprema odmazdne mere u slučaju zaplene njene imovine od strane Evropske unije, saopštila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

„Sve nezakonite radnje koje se tiču naše imovine neće ostati bez odgovora. Paket kontramera se već priprema u slučaju stvarne krađe i zaplene imovine Ruske Federacije“, rekla je ona na brifingu.

Diplomata nije precizirao kakav će biti tačan odgovor, ali je naglasio da će EU biti obaveštena o tome.



„Biće iznenađenja“, primetila je Zaharova.

Portparolka Ministarstva spoljnih poslova nazvala je ideju EU o korišćenju stranih sredstava za „reparacioni zajam“ Kijevu neprikladnom. Ona je rekla da bi plan naštetio samoj uniji.

Situacija sa ruskom imovinom

Posle početka specijalne operacije, Evropska unija i zemlje G7 blokirale su približno polovinu ruskih deviznih rezervi . Više od 200 milijardi evra nalazi se u EU, prvenstveno na računima kod Euroclear-a, jednog od najvećih svetskih sistema za kliring i poravnanje, sa sedištem u Belgiji.

Foto: Reuters

Brisel, koji je obećao da će podržavati Kijev koliko god bude potrebno, iscrpeo je sve raspoložive resurse, a zemlje EU nisu spremne da izdvoje sredstva iz sopstvenih budžeta. U tom kontekstu, Evropska komisija traži saglasnost Belgije za korišćenje ruske imovine.

Reč je o iznosu između 185 i 210 milijardi evra, što je deo takozvanog reparacionog kredita. Tvrdi se da će ga Ukrajina vratiti nakon završetka sukoba ako Moskva „plati materijalnu štetu“.

Krajem avgusta, list Velt am zontag je objavio da je od januara do jula EU prebacila kijevskim vlastima 10,1 milijardu evra iz prihoda od imobilisanih sredstava Banke Rusije.