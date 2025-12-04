Slušaj vest

Patrik M. (31), koji je uhapšen zbog sumnje da je ubio bivšu devojku, inače influenserku Stefani Piper (31) iz Austrije, prema razvoju događaja, video je Stefani kako napušta klub u noći pre stravičnog ubistva. Istražitelji su otkrili i u kom smeru napreduje istraga, kao i nove detalje o premeštanju njenog tela.

Naime, raskid para, koji se povremeno viđao, dogodio se nekoliko dana pre ubistva, a i pored svih dokaza Patrik negira da je iz zasede napao 31-godišnjakinju. Pošto su i komšije i sama žrtva prijavili da su videli tamnu figuru na stepeništu, policija sada traga za misterioznim muškarcem – kao što je i sama Stefani napisala u poslednjih poruci poslatoj na aplikaciji "Whatsapp".

Otvorila je vrata stana, a onda...

Prema rečima osumnjičenog, njegova bivša devojka je dobrovoljno otvorila vrata stana. Zatim se sve dogodilo veoma brzo. Preliminarni rezultati obdukcije, prema javnom tužilaštvu u Gracu, utvrdili su smrt davljenjem, ali su takođe dokumentovali modrice na glavi i licu žrtve, kao i ubodnu ranu na vratu, koja nije bila smrtonosna. Moguće je da je u pitanju i nož, ali on još nije pronađen.

Podsećamo, Stefanino telo je nađeno u koferu u šumi blizu Majsperka u Sloveniji.

Sakrio telo u koferu, pa ga više puta "prekopavao"

Jedno je sigurno: bivši dečko je sakrio telo u koferu koji je pronašao u stanu nakon zločina.

Veliki, skupi tirkizni kofer koji je izabrao pripadao je Stefani i očigledno ju je pratio na mnogim poslovnim putovanjima zbog glamuroznih šminkerskih poslova.

Osumnjičeni je tvrdio da je sve prošlo "vrlo glatko". Fotografije sa njegovog prvog prelaska granice u nedelju ujutru pokazuju kako sklapa sedište pored sebe u svom crvenom Golfu kako bi napravio mesta za telo u koferu.

Zatim je odvezao svoju pokojnu bivšu devojku do kuće njegove bake u Trniču.

Kako je "Hojte" otkrio, Patrik M. se navodno vratio na mesto gde je ostavio telo u koferu posle nekoliko sati da iskopa kofer i odnese ga na drugu lokaciju.

- Verovatno je bio u stanju ekstremne nevolje, ponašajući se potpuno iracionalno - sumnja njegova advokatica, Astrid Vagner.

Navodno se borio i borio sa svojom savešću.

Automobil je kasnije pronađen spaljen na parkingu blizu granice.Takođe se sumnja da su u zločin bili umešani i brat osumnjičenog, kao i njegov očuh.

Nakon hapšenja u Sloveniji, konačno je otkrio policiji u Gracu konačnu lokaciju tela u Majsperku ​​nakon višesatnog ispitivanja. Osumnjičenom za ubistvo preti doživotna robija.