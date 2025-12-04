Slušaj vest

Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin stigao je danas u dvodnevnu službenu posetu Indiji i na aerodromu u Nju Delhiju dogodila se nesvakidašnja situacija zbog koje je hitno reagovao Kremlj saopštenjem.

Vladimir Putin je doputovao sa svojom delegacijom na rusko-indijski biznis forum, a na aerodromu ga je dočekao premijer Indije Narendra Modi koji je prekršio protokol prilikom dočeka i bez znanja ruske strane, prišao ruskom predsedniku odmah nakon što je on sišao niz stepenice iz aviona i stupio na crveni tepih.

Kremlj je zbog ove situacije hitno reagovao.

Kremlj je priznao da je odluka premijera Narendre Modija da lično prošeta rampom i dočeka predsednika Vladimira Putina u Delhiju iznenadila rusku stranu, opisujući gest kao neočekivan i kao neuobičajen deo unapred dogovorenog protokolarnog plana.

Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin

Modijev spontani zagrljaj i dobrodošlica na aerodromu Palam u Moskvi se tumače kao snažan signal lične topline i potvrda „posebnog i privilegovanog strateškog partnerstva“ između Indije i Rusije.

Agenti koji obezbeđuju predsednika Rusije ostali su zatečeni na mestu jer nisu znali za ovu promenu u protokolu što je potvrdio i Kremlj, prenosi "Hindustan Times".

"Modijeva iznenađujuća odluka da dočeka Putina na stepeništu aviona se dogodila bez znanja ruske strane", saopštio je Kremlj.