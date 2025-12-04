Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države produžile su danas dozvolu za određene međunarodne operacije Lukoila do 29. aprila 2026.godine.

Reč je o ažuriranoj verziji prethodnog režima dozvola, a licenca precizira koje vrste finansijskih i komercijalnih aktivnosti mogu da se nastave, uprkos sankcionom okviru koji važi za ruske subjekte.

Istovremeno, OFAC je objavio i novo često postavljano pitanje (FAQ 1225) koje dodatno pojašnjava primenu američkih sankcija u vezi sa određenim transakcijama obuhvaćenim ruskim režimom ograničenja.

Detalji FAQ-a, kao i sama licenca 128B, objavljeni su na zvaničnoj stranici Ministarstva finansija SAD i stupaju na snagu danom objave, 4. decembra 2025.

Velika Britanija odložila uvođenje sankcija Lukoilu do 26. februara

Prethodno je Vlada Velike Britanije odložila uvođenje sankcija međunarodnoj jedinici ruske naftne kompanije Lukoil.

Kancelarija za sprovođenje finansijskih sankcija Velike Britanije saopštila je da produžava primenu sankcija protiv ''Lukoil International GmbH'' i njenih podružnica do 26. februara, a mera o odlaganju trebalo bi da stupi na snagu neposredno pre ponoći u petak, 28. novembra