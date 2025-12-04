Slušaj vest

Mario Martinović (30), vlasnik firme AutoCorner AB iz švedskog Varberga, nalazi se na Interpolovoj crvenoj poternici zbog sumnje da je prevario više kreditnih i leasing kompanija za luksuzne automobile ukupne vrednosti oko 440.000 evra.

Prema navodima tužilaštva, tokom 2022. i 2023. godine Martinović je preko svoje firme preuzimao skupocena vozila, ali ona nikada nisu bila plaćena. Radi se o automobilima iz premium klase, koji su ubrzo nakon preuzimanja nestali.

Lista vozila koje je Martinović uzeo je dugačka, a čine je sledeća vozila: Porsche (2014), beli BMW (2018), crni, BMW (2010), metalik sivi, Mercedes-Benz (2015), crni, Mercedes-AMG (2011), crni, Audi (2011), crni.

Tužiteljka Emma Lundin potvrđuje da je samo mali deo automobila pronađen: "Većina automobila potpuno je nestala, nemamo nikakav trag.“.

Dodala je i da ne postoji dokaz da je Martinović povezan s organizovanim kriminalom, jer, kako kaže, "nema dokaza" za ovo.

Mario Martinović Foto: Printscreen Interpol

Crvena poternica i tragovi koji vode van Švedske

Protiv Martinovića je određen pritvor u odsustvu, a njegovo ime nalazi se na Interpolovoj crvenoj poternici. Švedska policija veruje da se nalazi van zemlje — poslednji trag vodi do poslovne zgrade u Bosni i Hercegovini, iako je godinama bio prijavljen u Varbergu.

Tužiteljka Lundin ističe da nije izvesno da Martinović zna da je međunarodno tražen:

- Ne znamo da li on zna da je međunarodno tražen. Ako sada sazna, moglo bi ga podstaći da se još više skriva.

Protiv njega se vodi postupak za 12 teških prevara, a istraga se proširuje.

Propala firma i prethodni prekršaji

Martinović ranije nije imao krivične presude, osim jedne kazne za narušavanje reda i dve za prekoračenje brzine — uključujući slučaj kada je vozio gotovo 140 km/h na autoputu.

Njegova firma "Auto Corner Varberg" otišla je u stečaj u avgustu, a protiv nje je vođeno 26 postupaka pred švedskom Državnom komisijom za reklamacije.

Uprkos broju nestalih automobila i obimu finansijske štete, tužilaštvo zasad nema drugih osumnjičenih.