Slušaj vest

Budući češki premijer, lider populističke ANO, milijarder Andrej Babiš, saopštio je danas da će se da bi izbegao sukob interesa odreći zauvek svoje poslovne imperije u agraru, prehrambenoj i hemijskoj industriji - koncerna AGROFERT koji posluje u 20 zemalja širom sveta.

„Odlučio sam se za korak za koji sam mislio da ga nikad neću učiniti. Rešio sam da se zauvek odreknem koncerna AGROFERT sa kojim više neću imati nikakve veze – neće biti u mom vlaništvu, neću biti s njim ekonomski povezan, niti ću biti u bilo kakvoj vezi“, saopštio je večeras Babiš u video poruci na socijalnim mrežama.

Babišovi pravnici su da reše sukob interesa kada bi Babiš bio premijer vlade koja odlučuje o poljoprivrednoj politici i javnim nabavkama, nacionalnim i evropskim dotacijama odabrali varijantu slepog trasta po uzoru na pravno rešenje u Kanadi kada će fondom upravljati potpuno nezavisno lice sa kojim nema veze ni bilo koji član Babišove porodice.

1/15 Vidi galeriju Češka izbori Andrej Babiš Foto: Petr David Josek/AP, MARTIN DIVISEK/EPA

„Akcije AGROFERTA mi više nikad niko neće vratiti i to ni kada odem iz politike. Isto tako moja deca i moja supruga neće imati nikakav uticaj na AGROFERT. Deci će se vlasništvo vratiti posle moje smrti“, kazao je Babiš.

Da saopšti javnosti kako će rešiti svoj sukob interesa i po češkim i po evropskom zakonima Babiša je naterao češki predsednik Petr Pavel jer je odbijao da ga pre toga imenuje za premijera iako je njegova stranka ANO ubedljivo pobedila na parlamentarnim izborima 3. i 4. oktobra.

Po Ustavu češki predsednik ne mora da imenuje za premijera ni lidera pobedničke partije na izborima, ni lidera eventualne većine u parlamentu već bukvalno koga on lično hoće što je koristio bivši predsednik Miloš Zeman da održi Babišovu manjinsku vladu.

Tek ako dva puta vlade koje bi šef države imenovao ne dobiju poverenje parlamenta treći pokušaj da se nađe premijer pripada predsedniku Poslaničkog doma.

Andrej Babiš Foto: Petr David Josek/AP

Po češkom zakonu o sukobu interesa, pooštrenom izmenama nazvanim Leks Babiš, AGROFERT ne bi smeo da učestvuje u tenderima za javne nabavke niti da dobija dotacije a sudovi baš povodom ranijih dotacija za AGROFERT potvrdili su da nije bilo dovoljno to što je Babiš kada je ranije bio premijer od 2017. do 2021. akcije smestio u običan poverenički fond.

Predsednik Pavel insistirao je da Babiš reši problem sukoba interesa jer bi zbog njega mogle da budu ugrožene i druge evropske dotacije za celu Češku, a pravo na to potvrdio mu je i raniji nalaz Ustavnog suda.

Babiš je po ulasku u vlade, još kao ministar finansija 2013. a posle od 2017. kao premijer učetvorostručio svoje bogatstvo u dobroj meri zahvaljujúći javnim nabavkama i dotacijama i obreo se na drugom mestu Forbsove liste najbogatijih Čeha, dok je njegovo bogatstvo posle odlaska iz vlade počelo da se topi i završio je na sedmom mestu Forbsove liste.

U okviru AGROFERTA koji je Babiš, doseljenik iz Slovačke, osnovao 1993. godine posluje više od 250 preduzeća u Češkoj i regionu Srednje Evrope, prvenstveno u Slovačkoj, Nemačkoj i Austriji a svoja predstavništva i poslove ima u više od 20 zemalja sveta na četiri kontinenta.

Na najnovijoj listi najvrednijih čeških firmi AGROFERT je na 8. mestu a zapošljava oko 40.000 ljudi.

Predsednik Češke Petr Pavel obećao je da će odmah, čim Babiš javno saopšti kako je rešio sukob interesa imenovati, najverovatnije sledeće nedelje, Babiša za premijera i celu novu vladu.