Vojnik Natalija Pavljuk upoznala je svog muža na frontu tokom invazije, a nakon venčanja odlučili su se da imaju i dete — a u prilog ovoj divnoj priči ide i to da je Natalija imala 52 godine kada je ponovo postala majka.

Naime, Natalija je služila u odvojenoj Predsedničkoj brigadi koja nosi ime hetmana Bogdana Hmelnickog. I ona i suprug imaju decu iz prethodnih brakova, a sada je ispričala o svojoj službi, ljubavnoj priči i izazovima trudnoće i majčinstva u odraslom dobu.

Vojnik iz Krivog Roga, Natalija, koja se dobrovoljno pridružila Oružanim snagama Ukrajine na početku invazije, upoznala je svoju ljubav tokom rata i usudila se da ponovo postane majka. Rodila je devojčicu, Solomiju, u bolnici Svete Ane u Lavovu.

Pre rata, Natalija je bila preduzetnica i imala je sopstvenu proizvodnju odeće. Ali ubrzo je tamo pala granata i žena, koja je tada imala 48 godina, odlučila je da ne obnavlja fabriku, već da se mobiliše. Vojnica je služila u odvojenoj Predsedničkoj brigadi nazvanoj po hetmanu Bogdanu Hmelnickom, evakuišući ranjenike sa bojišta i pružajući prvu pomoć svojim drugovima.

"Više sam se plašila trudnoće i porođaja, nego rata"

Natalija je 2023. godine na frontu upoznala Serhija, vozača-mehaničara iz druge brigade, i zaljubila se. Tada je njen muž dva puta ranjen i prošao je rehabilitaciju u centru "Nezlamni". U proleće 2024. godine, usledilo je i venčanje. Uprkos činjenici da oboje imaju odraslu decu iz prethodnih veza, Natalija i Serhij su odlučili da žele da imaju decu zajedno. Tako je, uprkos ženinim godinama, koja je tada već imala 51 godinu, par počeo da planira trudnoću.

- Mislim da nema potrebe za strahom. Ako sam otišla u rat i znala da mogu da umrem, onda sam se još više plašila trudnoće i porođaja. To je izbor svake žene, ali za život se uvek vredi boriti - uverena je Natalija.

U martu 2025. godine saznala je da će postati majka po treći put. Saznavši za trudnoću svoje supruge, Serhij je plakao od sreće. Natalija je prebačena na drugo odeljenje, gde je nastavila da služi do 30. nedelje trudnoće. Na ovom putovanju pratila ju je ginekolog-akušer iz bolnice Svete Ane, Nađa Čaplinska. A porođaj je obavila specijalistkinja, Natalija Šeketa.

- Naša pacijentkinja je toliko želela to dete da je, shvatajući sve rizike, svesno preuzela na sebe. U odraslom dobu, trudnoću često prate komplikacije: i za majku i za dete. Ali Natalija je rekla: "Da, preuzimam sve te rizike." Užasi rata, povrede — sve je to samo ojačalo nju i njenog muža i dalo podsticaj da zajedno rode dete. Mi, lekari, dali smo sve od sebe da trudnoća prođe bez komplikacija i da se dete rodi zdravo - kaže ginekolog-akušer Natalija Šeketa.

U 36. nedelji trudnoće, para branitelja i branitelja je carskim rezom rodila devojčicu po imenu Solomija. Na ovaj svet je došla teška 2.500 grama i visoka 48 cm. Uprkos majčinim godinama, dete je dobilo visoku ocenu na Apgar skali - 8/9 poena, što ukazuje na njeno dobro zdravlje.