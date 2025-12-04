Slušaj vest

Američki predsednik Donald Trampokupio je danas lidere Demokratske Republike Kongo i Ruande da potpišu mirovni sporazum u Vašingtonu, čak i dok su se borbe nastavljale u njihovom ratom razorenom regionu, prenela je britanska agencija Rojters na svom sajtu.

Predsednik Ruande Pol Kagame (Paul) i predsednik Demokratske Republike Kongo Feliks Čisekedi (Felix Tshisekedi) potvrdili su svoju posvećenost sporazumu o ekonomskoj integraciji koji je već dogovoren prošlog meseca, kao i mirovnom sporazumu postignutom uz posredovanje SAD u junu, koji još uvek nije sproveden.

Njihove zemlje takođe potpisuju sporazume o kritičnim mineralima, bezbednosti i ekonomskim partnerstvima, prema rečima zvaničnika Bele kuće.

Potpisivanje je Trampu pružilo najnoviju u nizu diplomatskih pobeda. Vašington želi da obezbedi bolji pristup spektru prirodnih resursa u Kongu i bori se širom sveta da se suprotstavi kineskoj dominaciji u kritičnim mineralima.

Afrički lideri su potpisali i razmenili dokumenta sa američkim predsednikom.

Dok su lideri potpisivali sporazum, sukobi između pobunjenika M23 koje podržava Ruanda i kongoanske vojske prijavljeni su u nekoliko oblasti provincije Južni Kivu.

Zvaničnik Bele kuće rekao je da potpisivanje sporazuma "ponovo obavezuje strane na mirovni proces" i odražava "mesece intenzivne diplomatije koju je vodio predsednik Tramp, koji je jasno stavio do znanja i DR Kongu i Ruandi da je status kvo neprihvatljiv".