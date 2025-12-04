Slušaj vest

Američki predsednik Donald Trampokupio je danas lidere Demokratske Republike Kongo i Ruande da potpišu mirovni sporazum u Vašingtonu, čak i dok su se borbe nastavljale u njihovom ratom razorenom regionu, prenela je britanska agencija Rojters na svom sajtu.

Predsednik Ruande Pol Kagame (Paul) i predsednik Demokratske Republike Kongo Feliks Čisekedi (Felix Tshisekedi) potvrdili su svoju posvećenost sporazumu o ekonomskoj integraciji koji je već dogovoren prošlog meseca, kao i mirovnom sporazumu postignutom uz posredovanje SAD u junu, koji još uvek nije sproveden.

Njihove zemlje takođe potpisuju sporazume o kritičnim mineralima, bezbednosti i ekonomskim partnerstvima, prema rečima zvaničnika Bele kuće.

Potpisivanje je Trampu pružilo najnoviju u nizu diplomatskih pobeda. Vašington želi da obezbedi bolji pristup spektru prirodnih resursa u Kongu i bori se širom sveta da se suprotstavi kineskoj dominaciji u kritičnim mineralima.

Afrički lideri su potpisali i razmenili dokumenta sa američkim predsednikom.

Dok su lideri potpisivali sporazum, sukobi između pobunjenika M23 koje podržava Ruanda i kongoanske vojske prijavljeni su u nekoliko oblasti provincije Južni Kivu.

Zvaničnik Bele kuće rekao je da potpisivanje sporazuma "ponovo obavezuje strane na mirovni proces" i odražava "mesece intenzivne diplomatije koju je vodio predsednik Tramp, koji je jasno stavio do znanja i DR Kongu i Ruandi da je status kvo neprihvatljiv".

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePlanetaLIDERI DR KONGA I RUANDE SKLAPAJU MIR UZ POMOĆ TRAMPA: Predsednik SAD danas sa Čisekedijem i Kagameom - potpisivanje sporazma o okončavanju sukoba
Donald Tramp Južna Koreja
PlanetaRUANDA PRIHVATA MIGRANTE DEPORTOVANE IZ AMERIKE: Doći će ih nekoliko stotina
profimedia-0960508579.jpg
PlanetaTRAMP POMIRIO DVA AFRIČKA RIVALA I POBEDIO KINU U TRCI ZA RUDE! DR Kongo i Ruanda potpisali sporazum u Beloj kući nakon više miliona žrtava (FOTO, VIDEO)
x06 EPA Yuri Gripas Pool.jpg
PlanetaTRAMP OKONČAO JOŠ JEDAN KRVAVI SUKOB, PA NAPLATIO DEBELO! "Ratovali su mnogo godina, čak i mačetama, a ja sam uspeo da ga rešim" Ovo je cena američkog mira!
shutterstock_696251473 copy.jpg