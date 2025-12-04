Slušaj vest

Očekuje se da će američki predsednik Donald Tramp u narednih nekoliko nedelja objaviti prelazak na drugu fazu svog mirovnog plana za Gazu, objavio je Kanal 12, pozivajući se na visoke američke zvaničnike koji su podelili detalje o napretku plana.

Zvaničnici su za ovu mrežu rekli da bi Trampova objava mogla da prethodi božićnim praznicima, ubrzo nakon kojih se očekuje da će se izraelski premijer Benjamin Netanjahu sastati sa predsednikom u SAD.

Dodaju da SAD i posrednici trenutno pregovaraju sa Hamasom o sporazumu kojim bi se ta grupa odrekla svoje vlasti u Gazi i započela proces razoružanja, ključna pitanja u drugoj fazi koja su ostala nerešena od stupanja na snagu primirja u oktobru.

Prema sporazumu, Hamas bi se prvo odrekao teškog naoružanja poput projektila i raketa, a kasnije, u kontinuiranom procesu, i lakšeg naoružanja, navodi se u izveštaju. Prihvatanje sporazuma od strane Hamasa bio bi preduslov za sprovođenje druge faze plana, uključujući povlačenje izraelskih snaga odbrane preko trenutne Žute linije, dodaje se.

Visoki američki zvaničnik je za Kanal 12 rekao da ćemo "doći do trenutka istine u narednim nedeljama".

"Hamas će morati da odluči da li će odustati od svoje vladavine i početi sa razoružavanjem u zamenu za povlačenje IDF-a ili će odbiti i suočiti se sa posledicama", rekao je on.

Druga faza plana, koju ni Izrael ni Hamas još nisu potpisali, takođe zahteva osnivanje Mirovnog odbora na čelu sa Trampom koji bi nadgledao upravljanje Gazom, zajedno sa uspostavljanjem Međunarodnih stabilizacionih snaga za obezbeđivanje Pojasa.

Američki zvaničnici kažu da će Tramp predvoditi odbor zajedno sa 10 arapskih i zapadnih lidera. Pod njima bi bio međunarodni odbor na čelu sa bivšim britanskim premijerom Tonijem Blerom, zajedno sa Trampovim izaslanicima Džaredom Kušnerom i Stivom Vitkofom, kao i drugim visokim zvaničnicima iz celog sveta.

Unutar tog tela bi bio predloženi komitet palestinskih tehnokrata, koji bi uključivao otprilike 12 do 15 Palestinaca iz oblasti biznisa i menadžmenta, koji nisu povezani ni sa Hamasom ni sa Fatahom.

Neki od ovih Palestinaca su trenutno u Gazi, dok bi drugi došli iz inostranstva da služe u odboru, navodi se u izveštaju. Navodi se da su SAD u završnoj fazi koordiniranja liste kandidata sa Izraelom, Palestinskom upravom i arapskim državama kako bi se osigurao konsenzus.