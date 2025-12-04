Slušaj vest

Ronald Montenegro (55) tragično je nastradao kada mu je iskliznula šipka sa tegovima iz ruke i pala direktno na grudni koš.

Naime, amaterski dizač tegova je u trenutku doživeo peh koji ga je koštao života u gradu Olinda, na severoistočnoj obali Atlantskog okeana u Brazilu, a tragičan incident je snimila kamera teretane u kojoj je redovno vežbao.

Upravnik muzeja Montenegro je odveden u obližnji zdravstveni centar, ali lekari nisu mogli ništa da urade da spasu "voljenog" oca dvoje dece.

Montenegro je bio predsednik čuvenog muzeja u Olindi u kojem se nalaze džinovske lutke od papir-mašea i tkanine, visoke oko 4,5 metra i teške čak 45 kilograma, koje su tradicionalni aspekt njegovog živopisnog karnevala svakog februara.

- Sa dubokom tugom objavljujemo smrt Ronalda Montenegra, našeg predsednika i nezaobilazne ličnosti u istoriji i izgradnji Palacio dos Bonecos. Danas smo izgubili ne samo vođu, već i prijatelja, stvaraoca, strastvenog branioca popularne kulture i jednog od ljudi najzaslužnijih za očuvanje tradicije džinovskih lutaka koje očaravaju Olindu i svet - navodi muzej u saopštenju povodom njegove smrti.

Pokrenuta istraga o smrti

Policija je pokrenula istragu o incidentu u ponedeljak, ali je već zaključila da je u pitanju bila nesreća.

Teretana, RW Academia, takođe je objavila počast Ronaldu i njegovu fotografiju na svojim društvenim mrežama. U svom saopštenju je navedeno: "Sa dubokom tugom i užasom RW Academia izražava solidarnost sa smrću našeg učenika Ronalda Hosea Salvadora. Čitav tim je pružio hitnu pomoć, brzo pozvavši specijalizovanu pomoć. Uprkos svim naporima, vest o njegovoj smrti smo primili sa ogromnom tugom", uz izražavanje saučešća njegovoj porodici, prijateljima i poznanicima.

Uznemirujući snimak!

Društvenim mrežama se širi snimak tačnog trenutka kada Montenegro leže na klupi i podiže šipku otežanu tegovima, a potom tragično gubi stisak, usleg čeda mu šipka pada direktno na grudni koš.

Kako su ocenili stručnjaci, Montenegro nije imao dobar hvat oko šipke, jer je nije obuhvatio palcem, te je usled toga iskliznula iz ruke — a težina i udarac su izazvali zastoj srca.