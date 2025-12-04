Slušaj vest

Visoki zvaničnik Ujedinjenih nacija za Ukrajinu upozorio je da se rat u Ukrajini odugovlači bez znakova napretka ka prekidu vatre, jer eskalacija razaranja i zimski uslovi povećavaju humanitarne rizike.

Matijas Šmale, stalni koordinator UN za humanitarna pitanja u Ukrajini, rekao je novinarima u sedištu UN u Njujorku da tokom svojih čestih putovanja u pogođene regione nije osećao da je prekid vatre neizbežan.

„Rat se nastavlja nesmanjenom žestinom i došlo je do zaista značajnog razaranja“, dodao je.

„Posebno smo zabrinuti zbog zime“

On je napomenuo da energetska infrastruktura ostaje glavna meta napada. „Pomenuo sam uništavanje energije sa početkom zime, posebno smo zabrinuti zbog zime“, upozoravajući na košmarni scenario nastavka uništavanja energije.

Šmejl je rekao da je najveća zabrinutost to što bi ljudi potencijalno mogli biti zarobljeni u visokim zgradama u gradovima, posebno ako dođe do nestanka električne energije tokom teških zimskih uslova.

Rekao je da broj civilnih žrtava nastavlja da raste, ističući da uprkos kratkim trenucima opreznog optimizma, ne oseća optimizam da se približavamo okončanju ove strašne tragedije.