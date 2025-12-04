Slušaj vest

Potpredsednik Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev ocenio je danas da će upotrebu ruske imovine koju je Evropska unija (EU) zamrzla smatrati da je "casus belli" (povod za rat), preneo je pariski list Mond.

Evropska komisija je u sredu predstavila dvogodišnji plan za finansiranje Ukrajine, a jedna od opcija je korišćenje ruske imovine zamrznute u Evropi.

Međutim, ta mera se i dalje se suočava sa odbijanjem Belgije gde se nalazi veći deo zamrznute ruske imovine.

„Ako EU, u napadu ludila, ipak pokuša da ukrade rusku imovinu zamrznutu u Belgiji dodeljivanjem onoga što se naziva pseudo-reparacioni kredit, takve akcije bi se, prema međunarodnom pravu, mogle smatrati casus belli, sa svim posledicama koje iz toga proizilaze za Brisel i za određene zemlje EU“, napisao je Medvedev, u poruci na društvenim mrežama.