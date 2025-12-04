Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin komentarisao je za indijske medije namere američkog predsednika Donalda Trampa da postigne mir u Ukrajini, opisujući ih kao iskrenu želju za okončanje rata.

Ističe da su Trampove ideje za završetak rata u Ukrajini podstaknute i humanitarnim razlozima, dodajući da sigurno postoje i određeni ekonomski, bezbednosni i politički motivi.

"Imali smo osećaj. I čak više od osećaja. Nisam sumnjao da predsednik Tramp ima iskrenu želju. Pa, nemojmo pričati o tome šta je uzrok tome, šta je diktiralo tu iskrenu želju, ali ona sigurno postoji. SAD i predsednik Tramp zaista imaju svoje razumevanje zašto se rat mora završiti što je pre moguće", rekao je Putin.

Foto: Shutterstock, AP Alexander Kazakov

Govoreći o dogovoru ukrajinske i američke delegacije da se predloženi paket od 28 tačaka za mirovne pregovore podeli u četiri dela, Putin ističe da se zapravo radi o istih 27 tačaka.

"Kada je Zelenski došao na vlast, rekao je da će učiniti sve zarad mira. Da će žrtvovati sve, čak i svoju karijeru, zarad mira. Ali kao što možete videti, sve izgleda drugačije. Baš kao i njegovi prethodnici, počeo je da se vodi ne ukrajinskim interesom, već interesima vrlo male grupe radikalnih nacionalista. I on u suštini služi njihovim interesima", dodao je Putin.

Putin je, kao i ranije, iskoristio priliku da politički režim Volodimira Zelenskog okarakteriše kao neonacistički, uz napomenu da ne vidi razliku između ukrajinskog nacionalizma i neonacizma.