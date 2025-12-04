Slušaj vest

Ruska ambasada u Londonu optužila je danas britanske vlasti da namerno podgravaju tenzije i potkopavaju mirovne napore oko Ukrajine, pošto je objavljen izveštaj o smrti Britanke Doun Stardžes i uveden novi paket sankcija protiv ruskih zvaničnika.

Ruska ambasada u Velikoj Britaniji saopštila je danas da su nove britanske sankcije i izveštaj o smrti britanske državljanke Don Sterdžis, koja je navodno bila izložena nervnom agensu novičok u Ejmsberiju, blizu Solsberija 2018. godine, jasan pokušaj Londona da poremeti pregovarački proces o Ukrajini.

Britanske vlasti su ranije danas objavile nalaze zvanične istrage o smrti Sterdžisove, u kojima je zaključeno da je ona bila slučajna žrtva incidenta u Solsberiju, prenose RIA Novosti.

Doun Stardžes Foto: Reuters

Ruska ambasada je naglasila da autori izveštaja ponovo pokušavaju da okrive Rusiju za napad hemijskim oružjem u Solsberiju.

"Ciljevi britanskih vlasti u ovom slučaju su sasvim jasni. Postoji jasna želja da se ometa ubrzani proces pregovora za mirno rešenje sukoba oko Ukrajine. Objavljivanje istraživačkog izveštaja poklopilo se sa pogoršanjem situacije u Kijevu i neuspesima ukrajinskih oružanih snaga na frontu", navodi se u saopštenju.

Ruska ambasada u Velikoj Britaniji je navela i da se "svojim novim antiruskim akcijama, London dodatno distancira od ovog ključnog političkog procesa".

Velika Britanija je danas takođe uvela sankcije protiv Glavne uprave Generalštaba ruskih oružanih snaga, trojice njenih zaposlenih i osam drugih Rusa.

Kurir.rs/RIA Novosti

