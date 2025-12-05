Slušaj vest

Ukrajinska delegacija će nastaviti pregovore u Sjedinjenim Državama kako bi razjasnila detalje sastanka predstavnika šefa Bele kuće Donalda Trampa u Rusiji i koordinirala dalje korake za postizanje pravednog mira, izjavio predsednik Volodimir Zelenski.

"Naš zadatak je sada da dobijemo potpune informacije o tome šta je rečeno u Rusiji, koje je druge izgovore Putin pronašao da produži rat i izvrši pritisak na Ukrajinu, na nas, na našu nezavisnost“, naglasio je Zelenski.

Prema njegovim rečima, istinski, dostojanstven mir je moguć samo pod uslovom stvarne bezbednosti za Ukrajinu.

"Samo pristojan mir znači pravu bezbednost, potpuno smo svesni da to sada zahteva i zahtevaće podršku partnera", naglasio je Zelenski.