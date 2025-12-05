Slušaj vest

Američki apelacioni sud danas je predsedniku Donaldu Trampu doneo pobedu u njegovim naporima da zadrži snage Nacionalne garde u Vašingtonu, čime je zaustavljena naredba nižeg suda kojom bi se raspoređivanje okončalo u narednim danima.

Američki Apelacioni sud za Distrikt Kolumbija je pismenim nalogom poništio naredbu kojom se od snaga zahteva da napuste prestonicu do 11. decembra.

Naredba Distrikta Kolumbija, iako nije konačna, omogućava Trampu da nastavi raspoređivanje koje je započeo ovog leta i koje je pojačao kao odgovor na pucnjavu na dva pripadnika Nacionalne garde u blizini Bele kuće 26. novembra.

Foto: Erin Hooley/AP

Hiljade vojnika u prestonici

Više od 2.000 vojnika Nacionalne garde nalazi se u Vašingtonu od Trampovog prvog raspoređivanja u avgustu, što je deo predsednikove kontroverzne antiimigracione i antikriminalne politike usmerene na gradove kojima predvode demokrate.

Gardijske snage u gradu uključuju kontingente iz Distrikta Kolumbija, kao i iz Luizijane, Misisipija, Ohaja, Južne Karoline, Zapadne Virdžinije, Džordžije i Alabame. Američki okružni sudija Džia Kob je 20. novembra presudila da je prisustvo trupa verovatno nezakonito.

Foto: Shutterstock

Ona je privremeno blokirala raspoređivanje, ali je odložila svoju odluku za tri nedelje kako bi administraciji dala vremena da povuče trupe i žali se na njenu odluku.

Umesto da započne povlačenje, Tramp, republikanac, naredio je slanje dodatnih 500 vojnika u Vašington nakon pucnjave na dva pripadnika Nacionalne garde Zapadne Virdžinije, u onome što su zvaničnici opisali kao „ciljani“ napad. Jedan od dvojice pripadnika garde je preminuo od posledica povreda. Avganistanska državljanka, 29, suočava se sa optužbama za pucnjavu, što je podstaklo Trampa da dodatno pojača svoju antiimigrantsku retoriku i proglasi obustavu imigracije iz onoga što je nazvao „zemljama trećeg sveta“.