STRAHOVIT UDAR UKRAJINACA TOKOM NOĆI, GORI NEBO! Napadnuta Rusija, strateška luka i rafinerija nafte u plamenu, odjekivale snažne eksplozije! (FOTO/VIDEO)
Ukrajinski dronovi pogodili su rusku luku Temrjuk u Krasnodarskom kraju i rafineriju nafte u Sizranu u Samarskoj oblasti tokom noći između 4. i 5. decembra, saopštili su ruski zvaničnici i mediji.
Luka Temrjuk oštećena je nakon što je udar drona izazvao požare, saopštio je Operativni štab Krasnodarskog kraja. Ranije su meštani prijavili napad i naveli da su se zapalili rezervoari za gorivo.
Regionalne vlasti nisu precizirale šta je tačno pogođeno, ali su navele da su "oštećeni delovi lučke infrastrukture u Temrjuku". Svo osoblje je evakuisano, a žrtava nije bilo, navodi se u izveštaju.
Značaj luke Temrjuk
Luka Temrjuk je ključni ruski objekat na Azovskom moru. U okviru nje funkcioniše terminal za izvoz nafte, koji prima, skladišti i otprema ruske naftne proizvode. U luci se nalazi i veliki terminal za tečni naftni gas.
Prema snimcima očevidaca koje je analizirao opozicioni ruski medij Astra, posle napada je u luci goreo gasni terminal.
Eksplozije u rafineriji nafte u Sizranu
Iste noći, stanovnici Sizrana u Samarskoj oblasti prijavili su eksplozije u lokalnoj rafineriji, prenosi Astra. Na društvenim mrežama objavljeni su snimci navodnog napada.
Gradonačelnik Sizrana, Sergej Volodčenjkov, potvrdio je napad dronovima, ali nije naveo konkretne mete.
O rafineriji Sizran
Rafinerija u Sizranu nalazi se oko 700 kilometara od rusko-ukrajinske granice. Otvorena je 1942. godine i u vlasništvu je državne ruske kompanije Rosnjeft. Ima prijavljeni godišnji kapacitet prerade od 8,5 miliona tona nafte.
Ovaj objekat je i ranije bio meta dronova u okviru ukrajinske kampanje protiv ruske naftne industrije, koja obezbeđuje finansije i gorivo za ratne operacije Moskve.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)