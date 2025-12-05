Slušaj vest

Ukrajinski dronovi pogodili su rusku luku Temrjuk u Krasnodarskom kraju i rafineriju nafte u Sizranu u Samarskoj oblasti tokom noći između 4. i 5. decembra, saopštili su ruski zvaničnici i mediji.

Luka Temrjuk oštećena je nakon što je udar drona izazvao požare, saopštio je Operativni štab Krasnodarskog kraja. Ranije su meštani prijavili napad i naveli da su se zapalili rezervoari za gorivo.

Regionalne vlasti nisu precizirale šta je tačno pogođeno, ali su navele da su "oštećeni delovi lučke infrastrukture u Temrjuku". Svo osoblje je evakuisano, a žrtava nije bilo, navodi se u izveštaju.

Značaj luke Temrjuk



Luka Temrjuk je ključni ruski objekat na Azovskom moru. U okviru nje funkcioniše terminal za izvoz nafte, koji prima, skladišti i otprema ruske naftne proizvode. U luci se nalazi i veliki terminal za tečni naftni gas.

Prema snimcima očevidaca koje je analizirao opozicioni ruski medij Astra, posle napada je u luci goreo gasni terminal.

Eksplozije u rafineriji nafte u Sizranu



Iste noći, stanovnici Sizrana u Samarskoj oblasti prijavili su eksplozije u lokalnoj rafineriji, prenosi Astra. Na društvenim mrežama objavljeni su snimci navodnog napada.

Gradonačelnik Sizrana, Sergej Volodčenjkov, potvrdio je napad dronovima, ali nije naveo konkretne mete.

O rafineriji Sizran



Rafinerija u Sizranu nalazi se oko 700 kilometara od rusko-ukrajinske granice. Otvorena je 1942. godine i u vlasništvu je državne ruske kompanije Rosnjeft. Ima prijavljeni godišnji kapacitet prerade od 8,5 miliona tona nafte.