Peng Lijuan, supruga kineskog predsednika Si Đinpinga i Brižit Makron, supruga francuskog predsednika Emanuela Makrona, posetile su u četvrtak Narodno pozorište umetnosti Pekinga (BPAT).

Brižit Makron prati francuskog predsednika tokom njegove državne posete Kini.

U Muzeju pozorišta BPAT, Peng i Brižit su se detaljno upoznale sa razvojem ovog pozorišta i njegovom saradnjom sa francuskim teatarskim krugovima.

Videlle su i scenografiju klasične predstave „Čajdžinica“. U pozorišnom centru, Peng je pozvala Brižit da odgedaju deo predstave, a zatim su u toploj atmosferi razgovarale sa izvođačima.

Peng je istakla da su generacije kineskih dramaturga u svom umetničkom radu ostajale privržene nasleđivanju i unapređivanju bogate tradicionalne kineske kulture, kao i učenju od stranih pozorišta, aktivno podstičući inovacije i razvoj.

Naglasivši da su i Kina i Francuska velike kulturne zemlje, Peng je izrazila nadu da će umetnici sa obe strane produbiti razmenu i međusobno učenje, te stvoriti još više vrhunskih umetničkih dela.