Slušaj vest

Elizaveta Krivonogih, poznata i kao Luiza Rozova, a sada i kao Elizaveta Rudnova, pobegla je iz Rusije u Pariz uoči izbijanja rata u Ukrajini.

Za nju se dugo šuškalo da je Putinova tajna ćerka, a kako piše britanski "San", izgleda da je "okrenula leđa svojoj zlatnoj prošlosti" kako bi bila što dalje od brutalnog rata u Ukrajini. Ipak, prošlost je i dalje sustiže na ulicama francuske prestonice.

Susret na ulicama Pariza

Šokantan snimak prikazuje trenutak kada ukrajinski novinar napada Elizavetu na ulici u Parizu uz reči: "Tvoj otac je ubio mog brata."

Na snimku koji je objavio ukrajinski TCH, novinar Dmitro Svjatnenko optužuje Elizavetu "mirnim, ali oštrim tonom", piše "San".

On krivi njenog navodnog "oca" za smrt svog brata u ratu u Ukrajini. Svjatnenko govori: "Pre tri nedelje, tvoj otac je ubio mog brata."

Pita je i kako može da živi u Evropi, koju "ruska propaganda prikazuje sa puno mržnje i kao prokletu".

1/6 Vidi galeriju Elizaveta Krivonogikh (Luiza Rogova, Elizaveta Rudnova), navodna Putinova ćerka. Foto: Profimedia, Social media / WillWest News / Profimedia, Instagram / WillWest News / Profimedia

Tajna ljubav i iznenadno bogaćenje

Elizaveta se smatra tajnim detetom Vladimira Putina i Svetlane Krivonogih, bivše spremačice čiji se život preokrenuo 1999. godine kada je navodno privukla pažnju Putina.

Svetlana, sada u četrdesetim, od žene koja je ribala podove postala je suvlasnica sankcionisane Banke Rusije i imovine vredne preko 100 miliona dolara.

Ona takođe poseduje provokativni noćni klub u Sankt Peterburgu, "Leningrad Centre", poznat po erotskim predstavama.

Elizaveta je odrasla u luksuzu, ima privatni avioni, ekskluzivni izlasci i klubovi, najskuplja garderoba. Na Instagramu je prikazivala svoj privilegovani život dok je Rusija bila pogođena siromaštvom i pandemijom.

1/3 Vidi galeriju Vladimir Putin Foto: HOGP/Russian Presidential Press Offic

Nestanak iz Rusije i prelazak na drugu stranu

Početkom 2022. godine, neposredno pre ruskog napada na Ukrajinu, misteriozno je nestala sa društvenih mreža. Kako piše "San", izgleda da je "promenila stav i prešla na stranu protivnika rata", žaleći što više ne može da "prošeta još jedan krug po svom voljenom Sankt Peterburgu".

U Francuskojradi u dve umetničke galerije koje su protiv rata, i navodno kritikuje Putina. Nemački Bild, koji tvrdi da je video njen privatni Telegram kanal, prenosi da je pisala o "čoveku koji je uzeo milione života i uništio moj".

1/10 Vidi galeriju Putin se obraća iz Sočija Foto: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia

Pariski zaokret i novi identitet

Ponovo se pojavila u Parizu pod novim imenom - Elizaveta Rudnova - navodno kako bi prekinula veze sa svojom prošlošću.

Ukrajinska televizija tvrdi da živi sa pasošem na ime Rudnova, bez srednjeg imena Vladimirovna, koji bi otkrivao ime njenog oca.

Novo prezime verovatno se odnosi na pokojnog Olega Rudnova, dugogodišnjeg Putinovog saradnika.

Diplomirala je 2024. godine na prestižnoj ICART školi za kulturni i umetnički menadžment. Sada radi u dve pariske galerije - L Galerie u Belvilu i Espace Albatros u Montreju - koje su poznate po antiratnim i disidentskim izložbama.

Njene dužnosti uključuju organizovanje izložbi i izradu video sadržaja.

Bes u disidentskim umetničkim krugovima

Njeno prisustvo u pariskom umetničkom svetu izazvalo je negodovanje. Ruska umetnica Nastja Rodionova, koja je pobegla iz Rusije 2022. godine, javno je prekinula saradnju sa obe galerije kada je saznala da Elizaveta tamo radi.

- Neprihvatljivo je dozvoliti osobi koja dolazi iz porodice koja je profitirala od Putinovog režima da bude u konfrontaciji sa žrtvama tog režima. Moj lični odgovor je: "ne" - napisala je Rodionova.

Veoma liči na Putina

- LičI na Putina, ali tako izgleda još 100.000 ljudi. Nisam video DNK test - rekao je direktor udruženja L Association, Dmitrij Dolinski.

Ipak, indicije su teško zanemarive - vreme njenog rođenja, iznenadno bogatstvo njene majke i zapanjujuća fizička sličnost koju je jedan AI stručnjak procenio na 70%.

Luiza sebe predstavlja kao politički osvešćenog disidenta. Njeni postovi prešli su od promocije Miu Miu i Maison Margiele do zagonetnih osuda tiranije i rata, navodi Bild.

- Ne mogu da prođem još jedan krug kroz moj voljeni Sankt Peterburg. Ne mogu da posetim moja omiljena mesta - pisala je.

Još 2021. godine objavila je poruku "vodite ljubav, a ne rat", nakon protesta u kojima je uhapšeno više od 5.100 ljudi.

Njena transformacija privukla je pažnju, ali i kritike, jer mnogi je i dalje vide kao simbol elite koja je profitirala od Putinove vlasti.

Svetlana - žena iz senke

Njena majka Svetlana nikada javno nije potvrdila aferu sa Putinom, ali je postala simbol misterioznog bogaćenja ljudi bliskih Kremlju.

Velika Britanija ju je sankcionisala 2023. godine, a navodno poseduje imovinu širom Moskve, Sankt Peterburga i Sočija.

Kad je nezavisni medij Proekt objavio priču, Putinov portparol Dmitrij Peskov rekao je da "nikada nije čuo ništa" o Krivonogih, što je samo pojačalo spekulacije.