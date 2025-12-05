Slušaj vest

Danska vlada planira da od 2026. godine značajno umanji iznos vojne pomoći Ukrajini, što predstavlja najavu postepenog preispitivanja svojih finansijskih obaveza prema Kijevu. Kako prenosi danski javni servis DR, ministar odbrane Troels Lund Poulsen saopštio je parlamentu da će sledeće godine Danska izdvojiti 9,4 milijarde kruna, što je nešto više od 1,4 milijarde dolara. Taj iznos je gotovo upola manji u odnosu na pomoć koja je isporučena tokom prethodnih godina.

Poulsen je podsetio da je Danska 2025. godine obezbedila 16,5 milijardi kruna, a godinu dana ranije čak 19 milijardi, što jasno pokazuje da će podrška Kijevu u narednom periodu nastaviti da opada. Taj trend će se, prema planovima, produbljivati: već 2027. iznos će biti spušten na 7,1 milijardu kruna, dok će 2028. godine Ukrajina moći da računa na svega milijardu kruna, odnosno oko 156 miliona dolara – što predstavlja dramatičan pad u odnosu na sadašnji nivo finansiranja.

Danska je protekle godine finansirala ukrajinsku vojnu industriju sa oko 1,2 milijarde evra u okviru takozvanog „danskog modela“, mehanizma koji omogućava da strane države direktno kupuju oružje i vojnu opremu proizvedenu u Ukrajini. Upravo je taj model bio predstavljan kao primer dugoročne i stabilne podrške ukrajinskom ratnom naporu.