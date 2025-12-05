Slušaj vest

Ukrajinski pregovarači stigli su u Majami 4. decembra kako bi nastavili razgovore o mirovnim naporima sa izaslanicima američkog predsednika Donalda Trampa, Stivom Vitkofom i Džeredom Kušnerom.

Sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine, Rustem Umerov, i načelnik kabineta Oružanih snaga Ukrajine, Andrij Hnatov, ponovo su se sastali sa američkim zvaničnicima nakon ranijih razgovora održanih na Floridi 30. novembra i 1. decembra.

Prema navodima izvora iz ukrajinske delegacije za medij Saspilne, razgovori su završeni kasno uveče 4. decembra, bez dodatnih detalja.

Sastanak je počeo u 20 časova po lokalnom vremenu ili kasno noću po srpskom vremenu, a mnogi ga smatraju ključnom rundom pregovora o narednoj fazi razgovora sa Rusijom – najbliži američki saveznici sa sve većom zabrinutošću prate dešavanja.

Njihov strah nije toliko u vezi sa time šta će biti rečeno, već kako Sjedinjene Američke Države pristupaju pregovorima, piše Kijev post.

Diplomatski pritisak i kontroverze oko mirovnog plana

Poseta dolazi usred pojačanih diplomatskih aktivnosti nakon što su SAD podržale plan od 28 tačaka, koji su mnogi videli kao pritisak na Ukrajinu da kapitulira u ratu sa Rusijom.

Posle nekoliko rundi razgovora, predsednik Volodimir Zelenski izjavio je 2. decembra da revidirani plan sada sadrži 20 tačaka. Najosetljivije teme o kojima se još raspravlja uključuju teritoriju, korišćenje zamrznute ruske imovine i bezbednosne garancije za Ukrajinu.

Sastanci posle posete Moskvi

Sastanak u Majamiju usledio je nakon što su Vitkof i Kušner posetili Moskvu kako bi razgovarali o revidiranom mirovnom planu sa ruskim predsednikomVladimirom Putinom.

Visoki kremaljski savetnik Jurij Ušakov, koji je učestvovao u razgovorima, opisao je sastanak kao "veoma koristan, konstruktivan i sadržajan", ali je naglasio da konkretan dogovor nije postignut.

Govoreći novinarima u Ovalnom kabinetu 3. decembra, Tramp je sastanak američke delegacije i Putina nazvao produktivnim.

Zelenski: Cilj je saznati šta je rečeno u Rusiji

U večernjem obraćanju 4. decembra, Zelenski je rekao da je cilj sastanka Ukrajine i SAD u Majamiju da se "dobiju potpune informacije o tome šta je rečeno u Rusiji, koje nove izgovore je Putin pronašao da produži rat i da vrši pritisak na Ukrajinu - na našu nezavisnost."