Policijska uprava Hanover Parka, predgrađa Čikaga, našla se na udaru kritika nakon što je objavila da će crnogorski imigrant Radule Bojović koji je tu zaposlen kao policajac, a koga je uhapsila Služba za imigraciju i carinu (ICE) zbog prekoračenja vize, nastaviti da obavlja dužnost.
Foks njuz prenosi da su zvaničnici Hanover Parka branili policajca Bojovića, rekavši u izjavi za CBS njuz da je on zaposlen "potpuno u skladu" sa zakonom i da ima odgovarajuću federalnu dozvolu za rad.
Američka konzervativna televizijska stanica navodi da je Ministarstvo unutrašnje bezbednosti SAD toliko zbunjeno ovakvim razvojem situacije da ne zna kako da deluje.
- Kakva to policijska uprava daje krivično gonjenim ilegalnim imigrantima značke i oružje? Krivično delo je čak i da stranci poseduju vatreno oružje. Taj takozvani policajac aktivno krši zakon - navela je pomoćnica ministra Triša Meklaflin.
Iz ministarstva je potom saopšteno da je Bojovićevo zaposlenje koštalo američke poreske obveznike procenjenih 205.707 dolara.
Bojovićeva turistička viza je navodno istekla 2015. godine, što je navelo Meklaflin da se u saopštenju zapita kako je on mogao da bude zaposlen nakon deset godina ilegalnog boravka u Americi.
Zvaničnici Hanover parka rekli su za CBS njuz da je Bojović zaposlen nakon odgovarajućih provera i zvaničnim kanalima, a takođe je dostavio važeću radnu dozvolu koja je nedavno obnovljena.
Policija iz čikaškog predgrađa je saopštila da je Bojovićev prvi radni dan po povratku na punu dužnost bio utorak, nakon što mu je odobreno puštanje na slobodu uz kauciju od 2.500 dolara.
Foks njuz navodi da to nije smirilo druge konzervativce, uključujući komentatorku sa društvenih mreža Čaju Rajčik, poznatu na nalogu "Liberali sa TikToka" (LibsOfTikTok)
- Ovo je ludilo. Zašto ilegalni imigrant radi kao policajac i plaćaju ga našim dolarima od poreza? - upitala je ona na društvenoj mreži X.
Rajčik je takođe kritikovala to što će Bojović dobiti zaostale plate za vreme koje je proveo van dužnosti.
Bojovićev advokat potvrdio je za BBC na srpskom da je on vraćen na posao policajca u Hanover Parku.
Privođenje Bojovića bilo je deo šire operacije "Midvej blic", pokrenute zbog ubistva Kejti Ejbraham koja je stradala kada ju je automobilom udario pijani vozač, ilegalni imigrant Hulio Kukul-Bol.
