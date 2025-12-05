Slušaj vest

Brod koji je jutros prolazio kroz moreuz Bab el-Mandeb napala je grupa ljudi za koju se sumnja da su gusari, saopštili su britanski zvaničnici koji nadziru taj prolaz.

Brod sa rasutim teretom jurili su manji brodovi koji su počeli da pucaju na njega, saopštio je Centar za pomorsku trgovinu Britanske mornarice.

Privatna bezbednosna firma "Diaplus grup" (Diaplous Group) saopštila je da je brod dva puta napadnut i da su naoružani čuvari počeli da pucaju u samoodbrani, kao i da je posada bezbedna.

Moreuz Bab el-Mandeb nalazi se između Jemena, Džibutija i Eritreje i spaja Crveno more i Adenski zaliv, a odvaja afrički kontinent od Arabijskog poluostrva.