Slušaj vest

Na aerodromu u Brazilu došlo je do velikog incidenta, kada se avion zapalio na pisti.

Prema pisanju medija, Airbus A320 kojim upravlja LATAM, tek što je sleteo kada se kabina odjednom ispunila dimom, a putnici su kroz prozore videli plamen ispod krila.

Odmah je počela hitna evakuacija svih 180 ljudi. Putnici su se spuštali niz naduvane rampe i trčali preko piste u panici. Na snimcima koji kruže mrežama vidi se avion u plamenu, dok ljudi vrište i beže od letelice u plamenu.

Hitne službe su brzo reagovale i na sreću, nije bilo povređenih, ali je situacija bila izuzetno opasna - požar u potpuno natovarenom avionu obično se završava tragedijom, a samo brza reakcija posade sprečila je katastrofu.

Za sada nije poznato kako je došlo do nesreće i šta je izazvalo požar, a istraga je u toku.

Ne propustitePlanetaPUTNIČKI AVION U PLAMENU, HOROR SNIMCI OBILAZE SVET: Zapalio se motor Boinga, zastrašujuće scene na nebu! "Poslao sam OPROŠTAJNE PORUKE" (VIDEO)
Zapaljen avion na nebu plamen
Planeta"VEĆ SAM POSLAO OPROŠTAJNE PORUKE I MISLIO DA SAM GOTOV" Drama na letu sa SRBIMA omiljenog KRFA, putnici u panici, GORI MOTOR Boinga (FOTO, VIDEO)
avion.jpg
PlanetaŠTA SE OVO DEŠAVA?! Zapalio se avion tik pred poletanje, vatra se širi, putnici u panici trče po pisti! (FOTO/VIDEO)
avion.jpg
PlanetaZAPALIO SE MOTOR AVIONA, PUTNICI SPAS NAŠLI NA KRILU! Dramatični snimci s aerodroma u Denveru, letelica prinudno sletela (FOTO, VIDEO)
profimedia-0975497399.jpg