ZAPALIO SE AVION PUN PUTNIKA! LJUDI VRIŠTE I BEŽE OD LETELICE U PLAMENU: Drama počela po sletanju, putnici kroz prozore videli vatru ispod krila (VIDEO)
Prema pisanju medija, Airbus A320 kojim upravlja LATAM, tek što je sleteo kada se kabina odjednom ispunila dimom, a putnici su kroz prozore videli plamen ispod krila.
Odmah je počela hitna evakuacija svih 180 ljudi. Putnici su se spuštali niz naduvane rampe i trčali preko piste u panici. Na snimcima koji kruže mrežama vidi se avion u plamenu, dok ljudi vrište i beže od letelice u plamenu.
Hitne službe su brzo reagovale i na sreću, nije bilo povređenih, ali je situacija bila izuzetno opasna - požar u potpuno natovarenom avionu obično se završava tragedijom, a samo brza reakcija posade sprečila je katastrofu.
Za sada nije poznato kako je došlo do nesreće i šta je izazvalo požar, a istraga je u toku.
