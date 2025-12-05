Slušaj vest

Američka Južna komanda objavila je sinoć da je sprovela napad na mali čamac u istočnom Pacifiku pod sumnjom da prevozi drogu, a to je prva takva akcija u poslednje skoro tri nedelje, do kada je zabeležen 21 udar.

Američka vojska izvodi napade na brodove i čamce u Karipskom moru i istočnom Pacifiku za koje administracija predsednika Donalda Trampa tvrdi da krijumčare drogu.

U jučerašnjem udaru četiri osobe su ubijene, prema objavi na društvenim mrežama, čime se ukupan broj ubijenih povećao na 87.

U videu koji je pratio ovu objavu vidi se kako se mali čamac kreće pre nego što je, odjednom, eksplodirao. Video se zatim usmerio na sami čamac, koji je potpuno zahvatila vatra i gust dim.

Udar je izveden istog dana kada se admiral Frenk Bredli, predsedavajući američke Komande za specijalne operacije pojavio u nizu saslušanja održanih iza zatvorenih vrata u američkom Kongresu, gde je počela istraga o prvom takvom udaru koji je vojska SAD sprovela 2. septembra.

Visoki članovi Kongresa koji nadziru nacionalnu bezbednost organizovali su ispitivanje posle izveštaja da je admiral Bredli naredio naknadni udar na taj, prvi napadnuti brod, a u kome su jedini ljudi koji su bili na brodu preživeli, odgovarajući na zahteve ministra odbrane Pita Hegseta.

Bredli je rekao poslanicima da ministar Hegset nije dao naređenje da se "svi ubiju", ali poslanici nisu ostali ubeđeni u tu tvrdnju posle gledanja snimaka celog tog niza napada na brod.

Američki ministar odbrane Pit Hegset u poseti Panami

U drugom napadu vidi se kako se gađaju dvoje ljudi koji se u vodi drže za olupinu broda. Bredli je dao iskaz poslanicima zajedno sa načelnikom združenog generalštaba generalom Denom Kejnom na zatvorenoj sesiji.