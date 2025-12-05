Slušaj vest

Ukrajinski dron pogodio je rano jutros neboder u Groznom, glavnom gradu Čečenije, izazvavši snažnu eksploziju koja je uništila više spratova jednog od najprepoznatljivijih objekata u regiji.

Prvi izveštaji pojavili su se na opozicionom čečenskom Telegram kanalu NYISO, a potom ih je potvrdila ukrajinska posmatračka grupa Exilenova+ i ruski provladin portal Readovka.

Snimci s mesta događaja pokazuju da je dron pogodio neboder negde oko 28. sprata, raznevši pročelje na više spratova.

Čečenske vlasti zasad se nisu oglasile. U neboderu se nalaze neke od najosetljivijih institucija u republici, uključujući Savet bezbednosti Čečenije, ministarstvo turizma, Državnu revizorsku komoru, regionalnu izbornu komisiju, lokalnu kancelariju ministarstva pravosuđa i kancelarije stranke Jedinstvena Rusija i državne naftne kompanije Čečenneftehimprom.

Exilenova+ je istakla kako se zgrada nalazi neposredno uz sedište FSB-a za Čečeniju, koje je možda bilo primarna meta pre nego što je dron preusmeren, verovatno ruskim sistemima elektronskog ratovanja.

Napad se dogodio istoga dana kada je ruska vazduhoplovna agencija Rosaviacija uvela privremena ograničenja letova na aerodromima u Groznom, Vladikavkazu, Magasu i Mineraljnim Vodama zbog sve većih pretnji dronovima.