ODRUBLJENA GLAVA JOSIPU BROZU TITU! Pronađena u gepeku, uhvaćen skrnavitelj, vandalski čin u Velenju! (FOTO)
Nepoznata osoba oštetila je u toku noći spomenik Josipu Brozu Titu u Velenjutako što je odrubila glavu, saopštila je danas opština Velenje i navela da je počinilac pronađen, ali da njegov identitet nije objavljen. Kako se navodi, sanacija spomenika biće obavljena što pre, prenosi Delo.
- Opština Velenje oštro osuđuje svaki takav čin i naglašava da u našem gradu nema mesta za vandalizam i napade na kulturnu i istorijsku baštinu - navela je opština.
Policija u Velenju pronašla je bronzanu glavu u gepeku 49-godišnjeg muškarca, prenosi portal 24UR.
On je pronađen na osnovu dojave jednog građanina koji je primetio da muškarac utovara veliki metalni predmet u vozilo, a kako navodi policija automobil je imao dve različite hrvatske registarske tablice.
Utvrđeno je da se radi o muškarcu iz područja Nacionalnog parka Velenje.
Spomenik Titu u prirodnoj veličini izradio je vajar Antun Augustinčić za Titovo rodno mesto Kumrovec 1947. godine, a za Velenje je 1977. godine, na osnovu tog originala i na zahtev Skupštine opšine Velenje, izrađen spomenik u prirodnoj veličini.
Autoru su u modeliranju skulpture pomogli akademski vajari Vladimir Herljević i Ivan Pavić.
Spomenik je otkriven 25. juna 1977. godine, u čast 40. godišnjice stupanja Tita na čelo Komunističke partije Jugoslavije, osnivačkog kongresa Komunističke partije Slovenije, a lokaciju za postavljanje statue odabrao je sam autor.
(Kurir.rs/Nezavisne)