Slušaj vest

Nepoznata osoba oštetila je u toku noći spomenik Josipu Brozu Titu u Velenjutako što je odrubila glavu, saopštila je danas opština Velenje i navela da je počinilac pronađen, ali da njegov identitet nije objavljen. Kako se navodi, sanacija spomenika biće obavljena što pre, prenosi Delo.

- Opština Velenje oštro osuđuje svaki takav čin i naglašava da u našem gradu nema mesta za vandalizam i napade na kulturnu i istorijsku baštinu - navela je opština.

Policija u Velenju pronašla je bronzanu glavu u gepeku 49-godišnjeg muškarca, prenosi portal 24UR.

On je pronađen na osnovu dojave jednog građanina koji je primetio da muškarac utovara veliki metalni predmet u vozilo, a kako navodi policija automobil je imao dve različite hrvatske registarske tablice.

Utvrđeno je da se radi o muškarcu iz područja Nacionalnog parka Velenje.

Spomenik Titu u prirodnoj veličini izradio je vajar Antun Augustinčić za Titovo rodno mesto Kumrovec 1947. godine, a za Velenje je 1977. godine, na osnovu tog originala i na zahtev Skupštine opšine Velenje, izrađen spomenik u prirodnoj veličini.

Autoru su u modeliranju skulpture pomogli akademski vajari Vladimir Herljević i Ivan Pavić.