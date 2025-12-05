Slušaj vest

Nemački parlament je u petak odobrio kontroverzni novi zakon o vojnoj službi, koji ima za cilj da poveća broj pripadnika Bundesvera i ispuni NATO standarde, dok tenzije sa Rusijompodstiču pozive širom Evrope na jačanje odbrambenih kapaciteta.

Nakon meseci žučne debate, usvojeni zakon uvodi dvostruki sistem - unosnija dobrovoljna služba treba da privuče mlade regrute, ali ukoliko broj prijavljenih ne bude dovoljan, poslanici mogu aktivirati regrutaciju prema potrebama.

Za to bi bilo potrebno posebno glasanje Bundestaga, a moglo bi da uključi i nasumičan izbor ako bude više podobnih kandidata nego što je potrebno. Ministarstvo odbrane podnosiće parlamentu izveštaje o stanju regrutacije svakih šest meseci.

Predlog zakona postavlja ambiciozne ciljeve za širenje Bundesvera, ciljajući do 260.000 aktivnih vojnika u odnosu na sadašnjih 183.000 i najmanje 200.000 rezervista do 2035. godine.

U potezu koji nije viđen od kada je obavezno služenje vojske suspendovano 2011. godine, svi muškarci rođeni posle 1. januara 2008. godine biće podvrgnuti lekarskoj proceni, postepeno, u skladu sa kapacitetima sistema.

I muškarci i žene sa 18 godina starosti dobiće upitnik o spremnosti da služe, ali samo muškarci imaju obavezu da odgovore.