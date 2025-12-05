Slušaj vest

Moćan vremenski sistem nazvan Bajron zahvatio je u petak veći deo Grčke, dovodeći do zatvaranja škola, poremetivši javne usluge i izazvavši velika kašnjenja u saobraćaju, dok su jake kiše i grmljavine pogodile velike delove zemlje.

Intenzivne padavine pogodile su Atiku, južni i istočni Peloponez, Krit, istočnu i centralnu Grčku, Eviju, Sporade, istočnu Tesaliju, centralnu Makedoniju i ostrva istočnog i severnog Egeja od ranih jutarnjih sati.

Na ostrvu Zakintos, jake kiše potopile su puteve i oranice.

Vlasti su više puta slale upozorenja o vanrednim situacijama putem sistema 112, pozivajući stanovnike da izbegavaju nepotrebna putovanja i da se drže podalje od podruma i prizemlja. Bujne poplave su prijavljene u nekoliko područja, uključujući Mandru, Alimos i Keracini.

Nacionalni autoput Atina-Korint je bio zatvoren između Elefsine i Korinta zbog poplava.

Vatrogasna služba je saopštila da je njen operativni centar primio 331 poziv između četvrtka i 6 časova ujutru u petak širom regiona Atika i Peloponez, uglavnom za pumpanje vode, uklanjanje drveća i pomoć vozačima.

Većina incidenata u poslednjim satima bila je koncentrisana u zapadnoj Atici – uključujući Mandru, Nea Peramos i Megaru – dok su u četvrtak ekipe reagovale na probleme u Aspropirgosu, Elefsini, Pireju, centru Atine i južnim predgrađima.

Region Atika naredio je zatvaranje svih osnovnih i srednjih škola u petak. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da će se zaposleni u javnom sektoru koji nisu u mogućnosti da dođu na svoja radna mesta zbog oluje smatrati zakonitim odsustvom i pozvalo putnike da putuju samo „pod bezbednim uslovima“.

Komitet za procenu rizika zemlje trebalo je da se ponovo sastane u podne kako bi razmotrio razvoj okolnosti.