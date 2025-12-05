Slušaj vest

Nova američka strategija nacionalne bezbednosti poziva na "negovanje otpora" u Evropi, upozoravajući da Stari kontinent podriva demokratiju, blokira mir u Ukrajini i suočava se sa "civilizacijskim brisanjem" zbog visoke migracije i pada stope nataliteta.

Fajnenšel tajms (FT) navodi da dokument krivi evropske zvaničnike za osujećivanje američkih napora da se okonča rat u Ukrajini, optužujući vlade u EU da ignorišu ono za šta se tvrdi da je "velika evropska većina" koja želi mir.

- Brz prekid neprijateljstava je neophodan za stabilizaciju evropskih ekonomija, sprečavanje nenamerne eskalacije ili širenja rata i ponovno uspostavljanje strateške stabilnosti sa Rusijom - navodi se u dokumentu koji je objavljen danas.

Objavljivanje strategije dolazi u trenutku kada američki predsednik Donald Tramp ponovo pokušava da okonča rat u Ukrajini.

Ovi njegovi napori su izazvali strahove u evropskim prestonicama da je Vašington spreman da primora Kijev na ustupke u vezi sa nekoliko ukrajinskih dugogodišnjih crvenih linija.

Šta je u dokumentu na 33 strane?

Dokument od 33 stranice podvlači radikalnu preorijentaciju američke spoljne politike pod Trampom, uzdižući kao njen primarni cilj dominaciju SAD na zapadnoj hemisferi u ažuriranoj verziji Monroove doktrine.

- Dani kada su SAD podupirale čitav svetski poredak poput Atlasa su prošli - piše u strategiji.

U dokumentu se takođe ističe ideološki jaz koji se otvorio između Vašingtona i njegovih tradicionalnih saveznika i evropski kontinent prikazuje kao onaj gde je "ekonomski pad zasenjen stvarnom i oštrijom perspektivom civilizacijskog brisanja".

U direktnom izazovu upućenom EU kaže se da bi Amerika trebalo da "neguje otpor trenutnoj putanji Evrope unutar evropskih nacija".

Takođe se hvali rastući politički uticaj evroskeptičnih ultradesničarskih stranaka, čiji bi dolazak na vlast u prestonicama EU, po mišljenju FT, mogao da ugrozi budućnost evropskog bloka.

- Američka diplomatija treba da nastavi da se zalaže za istinsku demokratiju, slobodu izražavanja i neopravdano slavljenje individualnog karaktera i istorije evropskih nacija. Amerika ohrabruje svoje političke saveznike u Evropi da promovišu ovaj preporod duha, a rastući uticaj patriotskih evropskih stranaka zaista daje razlog za veliki optimizam - navodi se u strategiji.

Kao govor Džej Dija Vensa iz Minhena

FT navodi da ona snažno podseća na govor koji je američki potpredsednik Džej Di Vens održao na Minhenskom bezbednosnom forumu u februaru, a koji je zapanjio evropske saveznike svojim neprijateljskim tonom i tvrdnjom da se Evropa suočava sa većom pretnjom od sopstvenih demokratskih neuspeha nego od ruske agresije.

Prema dokumentu, koji takođe obuhvata odnose SAD s Azijom i Bliskim istokom, Trampova administracija će voditi politiku "prebacivanja tereta" sa ciljem da Evropa "stane na sopstvene noge i deluje kao grupa usaglašenih suverenih nacija".

Takođe se poziva na "ponovno prilagođavanje" vojnog prisustva SAD kako bi se rešili hitni pretnje u "našoj hemisferi" i dalje od regiona "čiji je relativni značaj za američku nacionalnu bezbednost opao poslednjih decenija ili godina".

Kina ekonomski izazov

Strategija u velikoj meri predstavlja Kinu kao ekonomski izazov, navodeći da će Vašington "rebalansirati američke ekonomske odnose sa Kinom, dajući prioritet reciprocitetu i pravičnosti kako bi obnovio američku ekonomsku nezavisnost".

Ali se dodaje da "ovo mora biti praćeno snažnim i kontinuiranim fokusom na odvraćanje kako bi se sprečio rat u indopacifičkom regionu".

Navodi se da će Amerika "očvrsnuti i ojačati svoje vojno prisustvo u zapadnom Pacifiku", ali i da poziva saveznike u indopacifičkom regionu da više troše na odbranu i da unaprede svoje vojske, pošto SAD ne bi trebalo da nosi sav teret obezbeđivanja mira i slobode plovidbe.

Nakon današnjeg objavljivanja nacionalne bezbednosne strategije, naredne godine će biti sprovedena revizija odbrambene strukture SAD koja će preusmeriti američke vojne resurse kako bi se ispunili nove prioritete spoljne politike Vašingtona.