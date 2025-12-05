Slušaj vest

Vođa grupe koja se borila protiv Hamasa, a koju je Izraelnaoružavao i podržavao ubijen je u Gazi, potvrdila je ta organizacija u četvrtak, što predstavlja potencijalni udarac za izraelske posleratne planove u razorenoj enklavi.

Kako je Abu Šabab ubijen?

Jaser Abu Šabab, koji je predvodio miliciju pod svojom kontrolom u delu Rafena jugu Gaze, ubijen je dok je pokušavao da "smiri sukob" između članova jedne porodice na trgu, navela je organizacija. Jedan izraelski izvor ranije je rekao da je smrt rezultat "unutrašnjih sukoba".

Dva izraelska izvora navela su da je izraelska vojska pokušao da odnese Abu Šababa u bolnicu na jugu zemlje pre nego što je proglašen mrtvim.

Njegova uloga i značaj za izraelske planove

Abu Šabab je bio vođa najistaknutije među nekoliko naoružanih palestinskih grupa u Gazi koje podržava Izrael, i njegova smrt mogla bi da predstavlja korak unazad za još uvek nejasne izraelske planove za budućnost te enklave.

Abu Šabab je sa tridesetak godina polako širio svoj uticaj na jugu Gaze jer je pokušavao da stvori područje oslobođeno od Hamasa. Izrael je nameravao da iskoristi njegovu miliciju kako bi oslabio Hamas, kao alternativu islamističkoj vlasti militantne organizacije.

Jaser Abu Šabab Foto: screenshot YT/aljazeeraenglish

Uloga "Narodnih snaga"

Izrael je takođe planirao da upotrebi Abu Šababovu organizaciju, koju je nazvao "Narodne snage", za obezbeđivanje rekonstrukcionih projekata u Gazi u narednoj fazi sporazuma o prekidu vatre.

Tokom poslednjih meseci rata, Abu Šabab je pomagao u kontroli protoka humanitarne pomoći sa prelaza Kerem Šalom na jugu Gaze.

Reakcija Hamasa i sporni motivi ubistva

Hamas, koji je ranije pretio da će ga ubiti, nazvao je Abu Šababa izdajnikom, ali nije eksplicitno preuzeo odgovornost za njegovu smrt. Organizacija je saopštila da se suočio sa "neizbežnom sudbinom svakoga ko izda svoj narod i zemlju, pristajući da bude pion okupatora".

U saopštenju, Hamas je pohvalio sve koji su osudili Abu Šababa i druge "saradnike" Izraela, dodajući da "okupatori, kao što nisu mogli da zaštite svoje agente, ne mogu da zaštite nijednog svog saradnika."

S druge strane, "Narodne snage" insistirale su da Abu Šababa nije ubio Hamas.

- Oštro negiramo sve obmanjujuće izveštaje koji sugerišu da su ga ubile huliganske Hamasove terorističke bande, jer je previše slab da bi likvidirao vođu svih nas - navela je grupa.

Jaser Abu Šabab Foto: screenshot YT/aljazeeraenglish

Reakcije na terenu

Na društvenim mrežama kruže snimci Palestinaca koji slave Abu Šababovu smrt. Jedna fotografija, do koje je došao CNN, prikazuje Abu Šababa sa crvenim "Iks" preko lica uz uvredu "svinja".

Grupa koju je predvodio

Abu Šabab je bio vođa jedne od nekoliko labavo organizovanih palestinskih grupa koje Izrael podržava u Gazi, a čiji se pripadnici uglavnom kreću unutar delova enklave koje kontroliše Izrael.

Grupa, za koju je tvrdio da broji nekoliko stotina ljudi, izvodila bi upade na teritoriju pod Hamasovom kontrolom, a zatim se brzo povlačila pod izraelsku zaštitu, navodi Muhamed Šehada iz Evropskog saveta za spoljne odnose.

1/17 Vidi galeriju Razorena Gaza Foto: MOHAMMED SABER/EPA

Izraelska strategija u odsustvu posleratnog plana

U nedostatku jasnog plana upravljanja Gazom nakon rata, Izrael je podržavao ove naoružane grupe, koje su zauzimale manje teritorije širom pojasa Gaze.

Premijer Izraela, Benjamin Netanjahu nazvao je ove grupe "dobrom stvari", dok su ga politički protivnici optuživali da naoružava "ekvivalent ISIS-a u Gazi".