Slušaj vest

Erik Tramp, sin američkog predsednika Donalda Trampa, video je da mu se bogatstvo udesetostručilo otkako se njegov otac vratio u Belu kuću, objavio je u petak časopis Forbs.

Najviše je profitirao od svog 7,3% udela u kompaniji American Bitcoin, vrednog oko 160 miliona dolara. Kompanija poseduje više od 3.400 bitkoina i procenjena je na više od 2 milijarde dolara.

Erik zarađuje i od udela u kriptofirmi World Liberty Financial, što mu je donelo oko 135 miliona dolara. Ukupno, njegovo bogatstvo sada se procenjuje na oko 400 miliona dolara, iako Erik osporava te brojke.

Erik Tramp Foto: Reuters

Akcije American Bitcoin-a su krajem leta kratko porasle, pa je njegov udeo tada vredeo skoro milijardu dolara, ali je vrednost potom naglo pala. Ipak, prema Forbsu, Erik je i dalje znatno bogatiji nego prethodnih godina.

Pre kriptoinvesticija imao je oko 30 miliona dolara imovine i zarađivao blizu 3 miliona godišnje iz Tramp organizacije, koju vodi već devet godina. Nakon povratka oca u politički vrh, profitirao je i od novih međunarodnih ugovora o licenciranju.