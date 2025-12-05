Slušaj vest

Paket penzionih reformi nemačke vlade dobio je većinu u Bundestagu.

Parlament je u petak usvojio zakonske amandmane, koji, između ostalog, uključuju zamrzavanje nivoa penzija do 2031. godine.

Prema rečima potpredsednika Bundestaga Boda Ramelova (Levičara stranka), paket je dobio 319 glasova za, 225 protiv i 53 uzdržana na glasanju poimeničnim pozivom.

Paket je tako postigao apsolutnu većinu, što je ranije bilo pod znakom pitanja zbog kritika unutar CDU/CSU. CDU/CSU i SPD zajedno imaju 328 mesta u Bundestagu. Apsolutna većina potrebna za kancelarsku većinu u Bundestagu je 316 mesta.

Paket ima za cilj da održi nivo penzija na 48 procenata do 2031. godine uz takozvanu „mrežu bezbednosti“. To će zahtevati dodatne poreske prihode koji će se usmeravati u penzioni sistem. Takođe je odobreno proširenje majčinih penzija. Jednostavnim glasanjem, uz podršku koalicije usvojena je i aktivna penzija, koja ima za cilj da učini kontinuirani rad u starosti atraktivnim kroz poreske podsticaje, i proširenje penzijskih šema kompanija.

Pobuna protiv zakona

Podsetimo, grupa od 18 mlađih poslanika iz Mercove Hrišćansko-demokratske unije (CDU) pobunilo se protiv ovog zakona, čime je ugrožena tanka većina od 12 mandata koju koalicija deli sa Socijaldemokratama (SPD).