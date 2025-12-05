Slušaj vest

Iranje tokom pomorske vežbe lansirao više velikih raketa u Omansko more, blizu Ormuskog moreuza, javila je danas tamošnja televizija.

Paravojna jedinica Revolucionarna garda pogodila je raketama ciljeve u Omanskom moru i susednom području blizu Ormuskog moreuza u vežbi koja je počela u četvrtak, navodi se u televizijskom izveštaju.

Rakete su identifikovane kao krstareće Kadr-110, Kadr-380 i Gadir, sa dometom do 2.000 kilometara.

To je druga iranska vojna vežba nakon rata sa Izraelom u junu ove godine, u kom je u Iranu poginulo skoro 1.100 ljudi, a u Izraelu 28.

Iran je, od završetka rata, više puta insistirao da je spreman da se odbrani od svakog budućeg izraelskog napada, a prvu vojnu vežbu, kako bi to dokazao, pokrenuo je u avgustu.

Revolucionarna garda je uglavnom zadužena za operacije u Persijskom zalivu i njegovom uskom prolazu, Ormuskom moreuzu, dok je Nacionalna mornarica koncentrisana na Omansko more i šire.

Teheran je dugo pretio da će zatvoriti Ormuski moreuz, kroz koji prolazi oko 20 odsto svetske trgovine naftom, a američka mornarica je dugo patrolirala vodama Bliskog istoka svojom flotom sa sedištem u Bahreinukako bi držala puteve otvorenim.