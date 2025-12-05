Slušaj vest

Austrijski tužioci optužili su planinara (39) za ubistvo iz nehata jer je ostavio svoju devojku samu na najvišem vrhu Austrije, Grosglokneru, ranije ove godine, gde je preminula od ekstremne hladnoće.

Tragedija se dogodila u januaru, kada je 33-godišnjak iz Salcburga krenuo na zahtevnu planinarsku turu sa svojom partnerkom. Prema pisanju austrijskog portala Heute, par je bio samo pedesetak metara od vrha kada je žena počela da pokazuje znake iscrpljenosti i više nije mogla da nastavi uspon.

Tužilaštvo tvrdi da je muškarac, iskusan planinar i organizator tura, trebalo da bude svestan rizika i da je njegova devojka bila neiskusna i nepripremljena za tako zahtevan uspon na velikoj visini. „Nije uspeo da je zaštiti, ostavio ju je iscrpljenu i hipotermičnu, samo 50 metara ispod vrha. Žena je preminula od promrzlina“, navodi se u saopštenju tužilaštva.

Muškarac ju je zatim ostavio samu na planini šest i po sati dok je tražio pomoć. U međuvremenu, temperature koje su, uz jake vetrove, dostizale i do -20°C, pokazale su se kobnim. Tužilaštvo tvrdi da je muškarac, iskusni planinar i organizator tura, trebalo da bude svestan rizika i da je njegova devojka bila neiskusna i nepripremljena za tako zahtevan uspon na velikoj visini.

Istraga je utvrdila da je napravio nekoliko ozbiljnih grešaka: krenuli su dva sata kasnije nego što je planirano, nisu imali odgovarajuću opremu za hitne slučajeve, nisu je odveli na zaštićeno mesto pre nego što su otišli ​​po pomoć, nisu koristili bivak vreću ili aluminijumsku termo foliju, dozvolio joj je da se penje sa splitbordom i mekim snoubord čizmama, koje stručnjaci smatraju potpuno neprikladnim za alpski teren.

Uprkos pogoršanju vremena, prema rečima tužioca, nije doneo odluku da se vrati na vreme. Pored toga, nije poslao hitan poziv pre sumraka, a kada je policijski helikopter preleteo iznad oko 22:50, nije signalizirao da im je potrebna pomoć.

Nakratko je kontaktirao policiju oko 00:35, ali nakon toga mu je mobilni telefon bio isključen, tako da nije primetio naknadne pozive spasilačkih službi. Tek oko 03:30 odlučio je da ponovo pozove pomoć – do tada je već ostavio svoju partnerku samu na planini.