Slušaj vest

Žena je optužena za ubistvo nakon što je bacila svoje novorođenče sa jedanaestog sprata stambene zgrade samo nekoliko trenutaka nakon porođaja.

Dvadesetdvogodišnjakinja je porodila dečaka u svom domu u gradu Tajčungna Tajvanu u 3 sata ujutru, pre nego što ga je umotala u ćebe i gurnula sa prozorske daske.

Policija kaže da je žena, identifikovana samo po prezimenu Sja, ubila svog sina 28. novembra prošle godine, jer je bila uznemirena zbog raskida sa svojim dečkom.

Lokalni mediji su izvestili da je ona bacila malu bebu kroz prozor u „napadu besa“, tokom svađe sa bivšim partnerom – identifikovanim samo kao Džuang.

Uhapšena je 26. novembra od strane policije u tajvanskom gradu nakon istrage u kojoj je utvrđeno da je odgovorna za smrt svog sina.

Istražitelji kažu da je novorođenče pokazivalo znake života, uključujući disanje i puls pre tragične smrti.

Beba je pala na zemlju i zadobila višestruke prelome, unutrašnje krvarenje i oštećenje organa.

Umro je nakon pada.

Policija je prvobitno njegovu smrt tretirala kao nesreću, međutim, lekari su izrazili zabrinutost nakon što je beba odvedena u bolnicu.

Kao Ta-Čeng, direktor odeljenja za sudsku medicinu u Univerzitetskoj bolnici Čung Šan, izvestio je da su se roditelji svađali oko identiteta detetovog oca.

Istraga je potom prekvalifikovana u ubistvo.

Pre navodnog ubistva, Sja i Džuang su se posvađali i raskinuli.

U noći incidenta, Džuang je navodno rekao da dečak „možda nije ni njegov sin“, što je izazvalo bes Sja.

Par, koji je bio zajedno od 2021. godine, takođe ima ćerku, a razišli su se 2024. godine.

Vlasti su saopštile da su policijska odeljenja Tajpinga i Biro za socijalna pitanja grada Tajčunga podneli žalbe zbog incidenta.

Tužioci su rekli da je Sja optužen po Zakonu o zaštiti dece i mladih i po optužbama za ubistvo.