Ruski dronovi pogodili su noćas kuću u centralnoj Ukrajini i poginuo je jedan 12-godišnji dečak, a ukrajinski udari dugog dometa bili su usmereni na rusku luku i rafineriju, preneli su zvaničnici.

Ukupno 19 osoba je ranjeno u četvrtak u nizu ruskih napada na Hersonsku, Donjecku i Sumsku oblast, izvestile su ukrajinske lokalne vojne uprave. Napadi su izvedeni dronovima, artiljerijom i navođenim bombama, a ciljana je civilna infrastruktura, piše Ukrajinska pravda.

U ukrajinskoj oblasti Dnjepopetrovskruski dron noćas je uništio kuću gde je jedan dečak poginuo, a dve žene su ranjene, rekao je šef regionalne vojne uprave Vladislav Haivanenko.

Ukrajinske vazduhoplovne snage saopštile su da je Rusija ispalila 137 dronova raznih tipova tokom noći. S druge strane, ukrajinski dronovi napali su luku u ruskoj oblasti Krasnodarna granici sa Ukrajinom.

U napadu je izazvan požar u luci Temrjuk i oštećena infrastruktura luke, javili su zvaničnici.

Ukrajinci su dronovima gađali i dublje na teritoriji Rusije i napali grad Sizran na reci Volgi, rekao je gradonačelnik Sergej Voldčenkov, bez davanja dodatnih detalja.

Prema nepotvrđenim medijskim izveštajima ukrajinski dronovi pogodili su naftnu rafineriju u Sizranu, koji se nalazi oko 800 kilometara istočno od granice sa Ukrajinom.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su njihove protivvazduhoplovne snage noćas presrele 85 ukrajinskih dronova iznad ruskih oblasti i Kiram, koji je Rusija anektirala.

U međuvremenu mirovni pregovori pod pokroviteljstvom SAD vode se skriveni od javnosti.

Specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušnerbili su juče u Majamiju da bi se sastali sa ukrajinskom delegacijom, ali nema zvanične potvrde da se taj sastanak i održao.

Ti pregovori bili su najavljeni posle razgovora dvojice američkih izaslanika sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinomu utorak.

