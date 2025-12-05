EVROPA ĆE SE SNAĆI AKO RUSIJA KRENE: Vrhovni komandant NATO na Starom kontinentu je upravo objasnio šta znači nova Trampova strategija odbrane SAD (FOTO)
Američki general Aleksus Grinkevič, vrhovni komandant NATO za Evropu, izjavio je da manji broj trupa SAD u Evropi neće opteretiti odbranu kontinenta, odbacujući zabrinutost u vezi sa posvećenošću Amerike Alijansi.
- Uveren sam u sposobnosti Evrope i Kanade. Spremni smo već danas da se suočimo sa bilo kakvom krizom ili nepredviđenom situacijom - rekao je bivši vojni pilot Grinkevič novinaru briselskog sajta Politiko u prostranoj vojno-operativnoj komandi NATO u južnoj Belgiji.
Ova izjava Grinkeviča dolazi usred zabrinutosti oko očekivanog povlačenja američkih trupa iz Evrope uzrokovane novom odbrambenom strategijom predsednika Donalda Trampa, koja uključuje preraspoređivanje američkih snaga iz Evrope u indopacifički region.
Sve počelo povlačenje iz Rumunije
Ta promena je već počela, pošto su SAD prošlog meseca povukle 800 vojnika iz Rumunije, nakon čega je Bukurešt pozvao Vašington da poništi tu odluku.
Politiko navodi da zabrinutost zbog smanjenja broja od 85.000 američkih vojnika u Evropi takođe odražava širu debatu o posvećenosti Vašingtona Alijansi tokom Trampovog drugog mandata.
Tramp je pohvalio obećanje saveznika NATO da će povećati vojnu potrošnju na pet odsto BDP do 2035. godine, ali je ranije dovodio u pitanje zajedničku posvećenost Alijanse odbrani, uključujući nedavni upad ruskih dronova u Poljsku i više puta je vršio pritisak na evropske saveznike da se dodatno angažuju.
"SAD se neće umešati"
Ranije ove godine američki ministar finansija Skot Besent je rekao da je "sada ruski predsednik Vladimir Putin počeo da upada preko granica NATO".
- Jedna stvar koju mogu da vam kažem je da se SAD neće umešati sa trupama ili bilo čim sličnim - kazao je Besent.
Grinkevič je insistirao da bilo kakve političke tenzije vezane za mirovne pregovore nisu imale "nikakav uticaj... u smislu sposobnosti da izvršimo našu misiju iz perspektive NATO".
- Obećanja saveznika da će povećati izdatke za odbranu znače da će NATO biti spremniji sutra, a mi ćemo biti spremniji prekosutra da se suprotstavimo Rusiji i odgovorimo na svako dalje povlačenje trupa - poručio je američki general.
Putin je ove nedelje izjavio da je "spreman" za rat s Evropom.
Rusija će testirati kolektivnu odbranu NATO
Grinkevič je rekao da je "zabrinut" da bi Rusija mogla da testira kolektivnu odbranu NATO "u bliskoj budućnosti", kao i "srednjoročno, a jasno da će to biti dugoročno".
On je kazao da ruski hibridni napadi predstavljali "stvarni problem" i ponovio poziv koji je već uputilo nekoliko evropskih prestonica da se snažnije odgovori na hibridne aktivnosti Moskve.
- Takođe razmišljamo o proaktivnom pristupu. Ako Rusija pokušava da nam pruži dileme, onda možda postoje načini da mi njima pružimo dileme - rekao je Grinkevič, ali je odbio da otkrije detalje.
