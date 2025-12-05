Slušaj vest

Francuski predsednik Emanuel Makron je izjavio da „nema nepoverenja“ između Evrope i SAD, dan nakon što je objavljen izveštaj u kojem se tvrdi da je francuski predsednik privatno upozorio da postoji rizik da bi Vašington mogao da izda Ukrajinu .

„Jedinstvo između Amerikanaca i Evropljana po pitanju Ukrajine je neophodno. I to kažem iznova i iznova, moramo da radimo zajedno“, rekao je Makron novinarima tokom posete Kini.

„Pozdravljamo i podržavamo mirovne napore koje preduzimaju SAD. Sjedinjenim Američkim Državama su potrebni Evropljani koji će predvoditi ove mirovne napore.“

Nemački časopis „Špigl“ u četvrtak je citirao procureli rezime poverljivog razgovora između nekoliko evropskih lidera u kojem su Makron i nemački kancelar Fridrih Merc izrazili fundamentalne sumnje u napore SAD da pregovaraju između Ukrajine i Rusije.

U transkriptu se citira Makron koji upozorava ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da „postoji mogućnost da SAD izdaju Ukrajinu na teritoriji, bez jasnih bezbednosnih garancija“.

Navodno curenje informacija rizikuje da razljuti Donalda Trampa, kome su se evropski lideri trudili da laskaju, znajući da je on ključni igrač u bilo kakvim posredničkim naporima sa Moskvom.

Takođe se dogodilo u trenutku kada su evropski lideri požurili da spasu preko potreban plan finansiranja za finansijski oskudicu Ukrajine. Merc je u petak održao hitne razgovore sa predsednicom Evropske komisije, Ursulom fon der Lajen, i belgijskim premijerom, Bartom de Veverom.

Makron porekao sve

Kada je u petak upitan o izveštaju Špigla, Makron je odgovorio: „Sve poričem.“

„Špigl“ je saopštio da je dobio engleski rezime razgovora od ponedeljka, koji sadrži, kako je naveo, direktne citate šefova vlada. U transkriptu, Makron je opisao trenutnu napetu fazu pregovora kao „veliku opasnost“ za Zelenskog. Merc je navodno dodao da mora biti „veoma oprezan“.

„Oni se igraju i sa vama i sa nama“, navodno je nemački kancelar Fridrih Merc rekao Zelenskom – opaska za koju se veruje da se odnosi na diplomatsku misiju Trampovog izaslanika Stiva Vitkofa i zeta američkog predsednika Džareda Kušnera u Moskvi ove nedelje.

Vašington je prošlog meseca predstavio predlog od 28 tačaka za zaustavljanje rata u Ukrajini, sastavljen bez doprinosa evropskih saveznika Ukrajine i kritikovan kao previše blizak odraz maksimalističkih zahteva Moskve.

Američki i ukrajinski pregovarači su od tada vodili razgovore pre nego što su Vitkof i Kušner otputovali u Moskvu u utorak. Njih dvojica su proveli pet sati u razgovorima sa Vladimirom Putinom u Kremlju, a Vitkof se potom u četvrtak u Majamiju sastao sa šefom Saveta za nacionalnu bezbednost Ukrajine, Rustemom Umerovim . Zvaničnog izveštaja sa sastanka u Majamiju nije bilo.