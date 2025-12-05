Slušaj vest

Vlada Burkine Faso usvojila je zakon kojim se ponovo uvodi smrtna kazna, za krivična dela poput izdaje, terorizma i špijunaže, saopštile su vlasti."Usvajanje ovog zakona deo je reformi kako bismo imali pravdu koja odgovara dubokim težnjama našeg naroda", napisao je ministar pravde Edaso Rodrige Bajala na svom Fejsbuk profilu.

Smrtna kazna ukinuta je u Burkini Faso 2018. godine.

Zakon mora biti usvojen u parlamentu i da ga pregledaju sudovi, pre nego što postane obavezujući.

Od kako su preuzeli vlast 2022. godine nakon vojnog puča, vojni lideri te zemlje pokrenuli su obimne reforme, uključujući odlaganje izbora koji su trebalo da obnove civilnu vlast, kao i raspuštanje nezavisne izborne komisije.

Poslednjih godina Burkina Faso sve više guši kritičke medije. BBC i radio stanicu Glasa Amerike vlasti su suspendovale zbog izveštavanja o masakru civila koji su izvršile snage sigurnosti zemlje, a uihapšena su tri istaknuta novinara početkom ove godine.

Burkina Faso je jedna od nekoliko zapadnoafričkih zemalja u kojima je vojska preuzela vlast poslednjih godina, koje su iskoristile nezadovoljstvo prethodnim demokratski izabranim vladama zbog pitanja bezbednosti.

Vojna vlast u zemlji optužena je za višestruko kršenje ljudskih prava.

Ova zemlja bez izlaza na more, sa 23 miliona stanovnika, suočava se s ozbiljnom bezbednosnom krizom u sušnom regionu Sahela, južno od Sahare.

U poslednjim godinama, zemlju je potreslo nasilje koje su izazvale ekstremističke grupe povezane sa Al-Kaidom i Islamskom državom.