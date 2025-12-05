Slušaj vest

Bivši bliski saradnici svrgnutog sirijskog predsednika Bašara el Asada, šef vojne obaveštajne službe Kamal Hasan i milijarder Rami Mahluf, koji su u egzilu u Moskvi, ulažu milione dolara u napore da stvore paravojne snage za podsticanje pobune duž sirijske obale, pokazuje Rojtersova istraga.

Njihova meta je većinski alavitski region Latakija i Tartus, Asadovo bivše uporište, a dvojac se takođe takmiči da preuzme mrežu od 14 tajnih podzemnih komandnih soba punih oružja, izgrađenih u poslednjim danima diktature. Iako se Bašar u Rusiji uglavnom pomirio sa egzilom, njegov brat Maher, koji i dalje kontroliše hiljade bivših vojnika 4. oklopne divizije, nije prihvatio gubitak vlasti.

Hasan i Mahluf, nekada ključni stubovi režima, sada grade sopstvene frakcije. U dokumentima i svedočenjima, navodi se da 48 ljudi finansira više od 50.000 potencijalnih boraca u Siriji i Libanu. Plate su žalosno niske, a mnogi uzimaju novac od oba.

Spasiteljska figura

Hasan, nekada moćni šef Asadove vojne obaveštajne službe, šalje poruke iz Moskve komandantima obećavajući da će „vratiti dostojanstvo“ Alavitima i tvrdi da kontroliše 12.000 boraca. Mahluf, nekada najbogatiji čovek Sirije koji je pobegao iz kućnog pritvora u Rusiju, predstavlja se kao spasiteljska figura i tvrdi da komanduje nad više od 50.000 ljudi.

Njegova mreža pomoćnika u Libanu, Rusiji i UAE distribuira novac i opremu, iako je finansiranje sve teže zbog sankcija. Od Asadovog pada, priobalna područja su već doživela krvavi talas nasilja: u martu je skoro 1.500 Alavita ubijeno za samo nekoliko dana tokom pokušaja ustanka protiv nove vlade predsednika Ahmeda el Šare, bivšeg vođe Al Kaide koji je srušio režim 2024. godine.

Bez ruske podrške

Masakr je dodatno podstakao Hasanove i Mahlufove planove i pojačao strah u zajednici. Nova vlada, svesna opasnosti, poslala je svog najuticajnijeg alavitskog zvaničnika, Haleda el Ahmada, bivšeg Asadovog poverenika koji je prebegao u Šariat, da razbije pobunjeničke mreže i uveri zajednicu da država može da obezbedi poslove, bezbednost i zaštitu.

On koordinira razvojne projekte, razgovara sa lokalnim grupama i pomaže u hapšenju aktivista povezanih sa Hasanom i Mahlufom. Uprkos milionima potrošenim na regrutovanje i kontinuiranom postojanju podzemnih skladišta oružja, šanse za uspešan ustanak su trenutno male.