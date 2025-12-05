Slušaj vest

Amerika je načinila novi korak u borbi protiv venecuelanske kriminalne bande Tren de Aragva.

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD zamrznula je u imovinu i sredstva šest ljudi navodno povezanih sa bandom, koju Vašington smatra "međunarodnom terorističkom organizacijom" i povezuje sa venecuelanskim predsednikom Nikolasom Madurom, zbog čega administracija američkog predsednika Donalda Trampa sprema kopneni napad na Venecuelu.

BBC navodi da je među sankcionisanima i ime poznato milionima u Venecueli i drugim latinoameričkim zemljama: Himena Romina Araja Navaro, poznatija kao "Rosita".

Araju, koja se predstavlja kao di-džej i ima 3,5 miliona pratilaca samo na Instagramu, američke vlasti optužuju za "pružanje materijalne podrške" kriminalnoj grupi.

Navodno deo prihoda od nastupa daje šefovima bande.

Slične mere protiv nje i još pet ljudi, kao i protiv četiri venecuelanske i kolumbijske kompanije, preduzele su i vlasti Meksika.

BBC Mundo je bezuspešno pokušao da dobije komentar od Araje preko njenih naloga na društvenim mrežama.

Arajina majka Tereza ​​Navaro više puta je negirala veze njene ćerke s organizovanim kriminalom i nazvala optužbe "kampanjom blaćenja".

Ko je "Rosita"?

Rođena je 1983. godine u Arakaju, glavnom gradu države Aragva, na oko 120 kilometara zapadno od Karakasa, glavnog grada Venecuele.

Ušla je u svet glume ulogama u nekoliko sapunica, a slavu je stekla humorističkim programima na Venevisionu, jednoj od glavnih televizijskih mreža u zemlji, u kojima je igrala "seksi sobaricu".

- Tamo je igrala lik po imenu Rosita i odatle potiče njen nadimak. Program se pokazao vrlo uspešnim i ekipa je gostovala širom zemlje. Priča se da je čak nastupala u zatvorima, poput Tokorona, koji je u to vreme kontrolisala banda Tren de Aragva - rekao je za BBC Mundo venecuelanski novinar koji je želeo da ostane anoniman.

1/10 Vidi galeriju Himena Romina Araja Navaro, poznatija kao "Rosita", Venecuelanka povezana sa bandom Tren de Aragva Foto: Printscreen/Instagram

Tokom tog perioda, Araja je navodno ušla u vezu sa jednim od rođaka Ektora Rustenforda Gerera Floresa, poznatijeg kao "Ninjo Gerero".

Gerero se smatra vođom bande Tren de Aragva, venecuelanske transnacionalne kriminalne grupe koja se pojavila početkom ovog veka.

Prema kriminolozima, grupa je počela od iznuđivanja novca od sindikata radnika koji su gradili deonicu železnice, kao i nameštanjem tendera za podizvođače.

Nije poznato gde je sada vođa bande Tren de Aragva, otkako je ponovo pobegao iz zatvora Tokoron 2023. godine.

1/6 Vidi galeriju Trampov govor u UN Foto: Evan Vucci/AP, Richard Drew/AP, Yuki Iwamura/AP

Prošlog februara je Tarek Vilijam Saab, glavni tužilac Venecuele, rekao za BBC Mundo da je Gerero u Kolumbiji.

Prema rečima drugog venecuelanskog novinara specijalizovanog za kriminal, Araja je navodno bila zadužena za "organizovanje zabava u noćnom klubu unutar zatvora".

Prvi sukob sa zakonom

U avgustu 2012. godine je "Ratničko dete", kako glasi Gererov nadimak, prvi put pobegao iz zatvora koji je praktično i kontrolisao.

Policijska i sudska istraga otkrile su da je kriminalac imao i unutrašnju i spoljnu pomoć.

Araja je bila među spoljnim saradnicima.

1/11 Vidi galeriju Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro sa mačem u ruci na maršu u Karakasu Foto: Ariana Cubillos/AP

Sumnje su se pojavile jer je istog dana kada je došlo do bekstva, Araja bila u zatvoru i organizovala je zabavu.

Araja je uhapšena nekoliko nedelja kasnije na osnovu sudskog naloga.

- Bila je neko vreme u zatvoru, pod optužbom da je pomogla u bekstvu - rekao je Zair Mundarej, bivši direktor proceduralnih radnji u Kancelariji tužioca Venecuele, za BBC Mundo.

Bivši upravnik zatvora Luis Alberto Gutijerez Linares navodno je omogućio Gererovo bekstvo, nakon što je dobio 500.000 bolivara (117.000 američkih dolara u to vreme).

1/24 Vidi galeriju Građani Venecuele Foto: MIGUEL GUTIERREZ/EFE, Ariana Cubillos/AP, Ariana Cubillos/AP

Tako se navodi u dokumentima Vrhovnog suda pravde Venecuele u kojima piše i da je po izlaska iz zatvora Gerero navodno koristio nekoliko vozila, a neka od njih mu je obezbedila Araja.

Zašto je puštena na slobodu ako su postojali svi ti dokazi protiv nje?

- Puštena je uz kauciju, jer za utaju poreza nije predviđena oštra zatvorska kazna, a zatim ju je stranka bliska vladi (Podemos) pogurala kao kandidatkinju za poslanicu - rekao je Mandarej.

Novinarka Rona Riskez, autorka knjige o korenima ove bande, kazala je da "istraga nije bila uspešna".

1/10 Vidi galeriju Marija Korina Mačado, venecuelanska opozicionarka, dobitnica Nobelove nagrade za mir za 2025. godinu Foto: Ariana Cubillos/AP, Matias Delacroix/AP, JAVIER LIZON/EFE

Nekoliko meseci kasnije, njeno ime se ponovo pojavilo na stranicama rubrike hronika u venecuelanskoj štampi.

Arajin dečko Luidij Očoa, bivši osuđenik koji je stekao slavu kao autor animirane serije "Zatvor ili pakao", koja je emitovana na Jutjubu, ubijen je 8. avgusta 2014. godine.

U junu 2015. godine, još jedan njen partner, Karlos Rafael Galindez poznatiji kao "Karlos Brejker", koji je smatran još jednim vođom Tren de Aragva, takođe je ubijen, a delovi njegovog tela pronađeni su na periferiji Karakasa.

1/12 Vidi galeriju Američki raketni razarač "USS Grejvli" sa vojskom Trinidada i Tobaga vežba blizu obala Venecuele Foto: Robert Taylor/AP

Pola godine kasnije, Teofilo Karsorla Rodrigez, još jedan venecuelanski kriminalac poznat kao "El Koneho", koji se čak pojavio u emisiji koju je vodila Araja, ubijen je iz vatrenog oružja.

Poslovi i van Venecuele

Baš kada je banda Tren de Aragva proširila poslovanje van granica Venecuele i "Rosita" je krenula istim putem, preselivši se u Peru, pošto ima peruansko poreklo.

Međutim, nije dugo ostala u toj zemlji.

1/10 Vidi galeriju Nikolas Maduro, predsednik Venecuele Foto: Ariana Cubillos/AP, Maxim Shemetov/Pool Reuters, YURI KOCHETKOV/EPA

Krajem 2019. godine sud u Peruu izdao je nalog za hapšenje ove influenserke zbog njenih navodnih veza s Edisonom Agustinom Barerom poznatijim kao "Katire", bivšim vođom bande Tren de Aragva koji je uhapšen u Limi dok se spremao da opljačka banku.

Pored organizovanja žurki u Venecueli i Kolumbiji, Araja je nedavno glumila i u „QLQ este Liceo“, seriji koja se emituje na Instagramu.

1/10 Vidi galeriju Prijave u Venecueli u redove milicije nakon što su SAD poslale razarače za borbu protiv narko-kartela u toj zemlji Foto: Ariana Cubillos/AP

Odluke američkih i meksičkih vlasti da preduzmu mere protiv nje potvrdile su sumnje u njene veze sa bandom.

Trenutno se Araja, koja ima sina, nalazi u Venecueli, potvrdila su dva izvora BBC Munda.

Sankcije koje su američke i meksičke vlasti uvele Araji i ostalima znače da je sva njihova imovina u obe zemlje zamrznuta.