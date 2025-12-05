Slušaj vest

Armando Mema, član finske nacionalno-konzervativne stranke „Savez slobode“, ukazao je na razliku između onoga o čemu ruski predsednik Vladimir Putin i indijski premijer Narendra Modi razgovaraju jedni sa drugima i onoga o čemu predstavnici EU razgovaraju jedni sa drugima.

Svoja zapažanja podelio je na društvenoj platformi X.

„Predstavnici stvarnog sveta se sastaju da razgovaraju o rastu i razvoju. Mi Evropljani se sastajemo da odlučimo koliko oružja treba da damo Zelenskom. Nemamo svetlu budućnost u Evropi, zar ne?“, navodi se u objavi.

Mema je dodao da se Rusija ne može smatrati izolovanom.

Putin je juče stigao u Indiju u dvodnevnu državnu posetu. Zvanični razgovori na visokom nivou održaće se danas. Nakon ovih razgovora, strane će usvojiti impresivan paket bilateralnih međuvladinih dokumenata i nekoliko trgovinskih sporazuma.