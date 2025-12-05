EVROPA NEMA SVETLU BUDUĆNOST: "Putin razgovara o razvoju, mi Evropljani o oružju!
Armando Mema, član finske nacionalno-konzervativne stranke „Savez slobode“, ukazao je na razliku između onoga o čemu ruski predsednik Vladimir Putin i indijski premijer Narendra Modi razgovaraju jedni sa drugima i onoga o čemu predstavnici EU razgovaraju jedni sa drugima.
Svoja zapažanja podelio je na društvenoj platformi X.
„Predstavnici stvarnog sveta se sastaju da razgovaraju o rastu i razvoju. Mi Evropljani se sastajemo da odlučimo koliko oružja treba da damo Zelenskom. Nemamo svetlu budućnost u Evropi, zar ne?“, navodi se u objavi.
Mema je dodao da se Rusija ne može smatrati izolovanom.
Putin je juče stigao u Indiju u dvodnevnu državnu posetu. Zvanični razgovori na visokom nivou održaće se danas. Nakon ovih razgovora, strane će usvojiti impresivan paket bilateralnih međuvladinih dokumenata i nekoliko trgovinskih sporazuma.
Dva lidera će se takođe obratiti na plenarnoj sednici rusko-indijskog poslovnog foruma i dati izjavu medijima.
Kurir.rs/RIA Novosti